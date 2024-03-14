前男友闖入鏡開槍射爆前女友頭再自殺 友人視訊目擊殺人過程

據《紐約時報》（NY Post）報導，事件發生在當地時間6日晚間9時40分左右，18歲女模兼美容師麥克蕾(Kelvi Latrice McCray)在佛州西棕櫚灘（West Palm Beach）的家中吃晚餐，一邊和三名好友視訊聊天，沒想到發生驚恐一幕。

美國發生恐怖命案！18歲佛州女模麥克蕾，在與好友FaceTime視訊聊天時，突遭前男友開槍射殺，血腥一幕全被三名好友目睹，嚇到難以置信。

在家中和三名好友視訊 突然聽到槍響

據《紐約時報》（NY Post）報導，事件發生在當地時間6日晚間9時40分左右，18歲女模兼美容師麥克蕾(Kelvi Latrice McCray)在佛州西棕櫚灘（West Palm Beach）的家中吃晚餐，一邊和三名好友視訊聊天，沒想到發生驚恐一幕。

據友人透露，當時眾人聽到幾聲砰砰巨響，就發現手機另一端的麥克蕾突然倒在血泊當中，而且動也不動。好友趕緊報案，警方獲報趕到現場，發現麥克蕾早已沒有生命跡象，頭部、頸部及背部都中彈，而前男友肖躺在她身旁，身受重傷送醫後不治。

據悉，肖在麥克蕾與好友視訊過程中，開槍射殺她，隨後也把槍口對向自己了結生命。

據了解，麥克蕾與肖今年1月分手後，見男方無處可去，心軟答應收留，因此兩人仍處於同居狀態。而在命案發生前一晚，警方曾接獲麥克蕾的求救電話，稱自己被肖拿槍指著，不過待警方5日晚間趕抵住處時，卻被其逃脫，這才緊急發布通緝警報。

對此警方表示，6日一度有在公園找到肖，只可惜被對方趁隙逃脫，怎知當晚就發生槍擊命案；推測是肖求復合不成才拿槍威脅，後因不滿麥克蕾報警而狠心痛下殺手。