前美軍情報官爆料：特朗普知外星混血兒藏身人群

美國曾任情報官員的退役空軍少校David Grusch近日爆料，聲稱美國政府一直隱瞞不明飛行物、外星混種生命存在於人類之中的資訊，而現任總統特朗普也「全面了解」相關訊息。

綜合報道，David Grusch是「不明空中現象專案小組」(Unidentified Aerial Phenomena Task Force)的現任顧問，曾在空軍服役14年，並於美國國家偵察局(NRO)擔任情報官員。David Grusch接受霍士新聞訪問時表示，美國軍方不僅回收過不明飛行物和外星人遺體，他本人還親自查看過報告、數據，還有非人類遺骸的照片，甚至驚爆特朗普在第一任期內，就已聽取多個外星種族存在、其中一個種族已經與人類進行繁殖的情報，本屆政府成員對這些都心知肚明，包含特朗普本人。David Grusch還聲稱，他和其他一些人，都曾因印證外星生命存在而受到恐嚇威脅，但沒有透露是誰試圖掩蓋真相，呼籲其他知情人挺身舉報。