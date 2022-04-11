前車可鑑？｜傳芬蘭瑞典最快夏天入北約　報道稱證俄戰略失誤

自俄烏戰爭爆發後，芬蘭和瑞典兩國民情出現大幅度轉變，群眾對加入簡稱北約的北大西洋公約組織(NATO)，由抗拒、懷疑態度轉為支持，俄羅斯作出警告後，更加劇這個變化。有報道指，這凸顯俄羅斯總統普京入侵烏克蘭是重大戰略失誤。英國《泰晤士報》(The Times)引述美國官員報道，兩個此前一直堅持中立北歐國家芬蘭及瑞典即將加入北約，最快夏天成事。

《泰晤士報》報道，芬蘭及瑞典目前正對自身國防進行評估，預計在月底完成。兩國領袖在俄烏戰爭後均暗示加入北約可能性存在，芬蘭於俄侵烏後進行民調顯示，超過62%民眾支持加入北約，是歷年來首次支持率逾半，支持率較2星期前同樣民調增加了9%；與戰前比較更是大增25%。總理馬林(Sanna Marin)透露有意在國會加快推動相關程序。

北約目前有30個成員國，秘書長斯托爾滕貝格(Jens Stoltenberg)一再放風表明，兩國一旦申請可迅速獲批加入。克里姆林宮早前曾警告芬蘭瑞典一旦改變立場加入北約將面臨嚴峻後果，不得不「重新平衡局勢」。