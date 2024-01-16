前5名富翁身家倍增　10年內或誕生首位兆美元富豪

樂施會代理執行董事Amitabh Behar表示，今年全球不平等年度報告顯示世界正進入分裂的10年，世界上前5名億萬富豪的財富已翻了一倍，報告指出，從2020年3月到去年11月，五位億萬富豪的淨資產暴漲114%，考量通膨因素，總資產達8,690億美元，相當於每小時賺1,400萬美元，意味地球上近50億人口更窮了，預估10年內將出現首位身家達1兆美元富豪，但消除貧窮要再花229年。

「兆萬富翁」財產將如沙地阿拉伯

根據福布斯(Forbes)數據，目前世界首富是Tesla創辦人馬斯克(Elon Musk)，他的個人財產近2,500億美元，比2020年3月激增737%；精品巨擘LVMH董事長阿諾特及其家族的淨資產大增111%至1,913億美元；亞馬遜創辦人貝佐斯身家則大增24%到1,674億美元；甲骨文創辦人艾里森擁有1,455億美元，增幅107%；「股神」巴菲特的財富淨值則膨脹48%到1,192億美元。億萬富豪的財富合計比2020年增加3.3兆美元，增幅達34%，是通膨率的三倍。Amitabh Behar說，倘若某個他或她的身家達兆美元里程碑，這位「兆萬富翁」的財產將可以跟產油國沙地阿拉伯等睇齊。