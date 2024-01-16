熱門搜尋:
MIRROR演唱會2024 垃圾徵費 農曆新年2024 渣打馬拉松2024 消委會 灣仔車禍 香港足球 流感 日本地震 姜濤 薈鳴 MIRROR 恒生指數 日圓匯率 李家超 炎明熹 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
國際
2024-01-16 12:24:00

前5名富翁身家倍增　10年內或誕生首位兆美元富豪

分享：
前5名富翁身家倍增，10年內或誕生首位兆美元富豪。(網上圖片)

前5名富翁身家倍增，10年內或誕生首位兆美元富豪。(網上圖片)

國際扶貧組織樂施會(Oxfam)在年度全球不平等報告中指出，新冠疫情期間加速貧富差距，全球前5名億萬富豪財富已翻了一倍，世界可能會在10年內出現第一位身家達1兆美元富豪(Trillionaire)，財富可與產油國睇齊。

樂施會代理執行董事Amitabh Behar表示，今年全球不平等年度報告顯示世界正進入分裂的10年，世界上前5名億萬富豪的財富已翻了一倍，報告指出，從20203月到去年11月，五位億萬富豪的淨資產暴漲114%，考量通膨因素，總資產達8,690億美元，相當於每小時賺1,400萬美元，意味地球上近50億人口更窮了，預估10年內將出現首位身家達1兆美元富豪，但消除貧窮要再花229

「兆萬富翁」財產將如沙地阿拉伯。(網上圖片)

「兆萬富翁」財產將如沙地阿拉伯。(網上圖片)

「兆萬富翁」財產將如沙地阿拉伯

根據福布斯(Forbes)數據，目前世界首富是Tesla創辦人馬斯克(Elon Musk)，他的個人財產近2,500億美元，比20203月激增737%；精品巨擘LVMH董事長阿諾特及其家族的淨資產大增111%1,913億美元；亞馬遜創辦人貝佐斯身家則大增24%1,674億美元；甲骨文創辦人艾里森擁有1,455億美元，增幅107%「股神」巴菲特的財富淨值則膨脹48%1,192億美元。億萬富豪的財富合計比2020年增加3.3兆美元，增幅達34%，是通膨率的三倍。Amitabh Behar說，倘若某個他或她的身家達兆美元里程碑，這位「兆萬富翁」的財產將可以跟產油國沙地阿拉伯等睇齊。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受