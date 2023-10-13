熱門搜尋:
玫瑰崗中學 以巴衝突 曾憲哲 施政報告2023 冰上火花 綠色債券 陳卓賢 Lolly Talk 大閘蟹2023 網上熱話 繪麗奈 流感 天氣 居屋2023 鍾培生 恒大 香港夜繽紛 JPEX 福島核污水 好去處 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤
Ad Block Ad Block
返回
國際
2023-10-13 13:15:03

前AKB48成員之姊仁藤夢乃要求禁拍AV　大廠SOD推新作諷「偽善女權領袖」

分享：

AV女優月島櫻和女權團體Colabo多次爆發衝突。（圖／翻攝自月島櫻IG）

日本女權團體Colabo要求政府立法禁止拍攝AV，對此AV大廠SOD感到相當不滿，甚至拍攝以女權領袖為主題的AV，而被影射的女權領袖也氣得發文痛罵。

女權團體Colabo創辦人仁藤夢乃是前AKB48成員仁藤萌乃的胞姊，她創立Colaba的宗旨在於幫助10至20歲受到性剝削的女性。東京都政府直接金援Colabo，然而近日Colabo被爆出假帳醜聞，因此仁藤夢乃遭到輿論抨擊，認為她是以女權名義斂財的假鬥士。

AKB48 大島優子曾經是AKB48昔日猛將，與首代一姐前田敦子的人氣鬥得難分難解。 篠田麻里子曾屬AKB48的人氣成員，更一度躋身「神7」之列。 篠田麻里子曾經是AKB48「神7」成員。 小嶋陽菜是AKB48初代「神7」成員。 西野未姬曾經是AKB48的人氣成員。 女團AKB48沉寂多年，柏木由紀早已開始個人發展。

仁藤夢乃陷假帳風波

Colabo要求政府立法禁止拍攝AV，對此AV大廠SOD沒有回覆，而是直接推出諷刺女權鬥士的新作品，由月島櫻、稻森美優主演，劇情是一名女權鬥士陷入假帳風波，而女權團體的名稱為Connbe，諷刺意味相當明顯。

仁藤夢乃得知SOD推出這部火藥味滿滿的新作品之後，氣得在X發文怒罵，指出SOD在挑撥離間，藉此賺取利益，對此她感到相當心痛。事實上，月島櫻、稻森美優過去曾和Colabo發生數次衝突，而日本網友則認為Colabo無理取鬧，一面倒支持女優和AV片商。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

以巴衝突歷史懶人包｜以色列及巴勒斯坦百年衝突原因（am730製圖） 以巴衝突歷史懶人包｜以色列及巴勒斯坦百年衝突原因（am730製圖） 以巴衝突歷史懶人包｜以色列及巴勒斯坦百年衝突原因（am730製圖） 以巴衝突歷史懶人包｜以色列及巴勒斯坦百年衝突原因（am730製圖） 以巴衝突歷史懶人包｜以色列及巴勒斯坦百年衝突原因（am730製圖） 以巴衝突歷史懶人包｜以色列及巴勒斯坦百年衝突原因（am730製圖） 以巴衝突歷史懶人包｜以色列及巴勒斯坦百年衝突原因（am730製圖） 以巴衝突歷史懶人包｜以色列及巴勒斯坦百年衝突原因（am730製圖）
Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受