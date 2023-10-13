前AKB48成員之姊仁藤夢乃要求禁拍AV　大廠SOD推新作諷「偽善女權領袖」

日本女權團體Colabo要求政府立法禁止拍攝AV，對此AV大廠SOD感到相當不滿，甚至拍攝以女權領袖為主題的AV，而被影射的女權領袖也氣得發文痛罵。
女權團體Colabo創辦人仁藤夢乃是前AKB48成員仁藤萌乃的胞姊，她創立Colaba的宗旨在於幫助10至20歲受到性剝削的女性。東京都政府直接金援Colabo，然而近日Colabo被爆出假帳醜聞，因此仁藤夢乃遭到輿論抨擊，認為她是以女權名義斂財的假鬥士。
仁藤夢乃陷假帳風波
Colabo要求政府立法禁止拍攝AV，對此AV大廠SOD沒有回覆，而是直接推出諷刺女權鬥士的新作品，由月島櫻、稻森美優主演，劇情是一名女權鬥士陷入假帳風波，而女權團體的名稱為Connbe，諷刺意味相當明顯。
仁藤夢乃得知SOD推出這部火藥味滿滿的新作品之後，氣得在X發文怒罵，指出SOD在挑撥離間，藉此賺取利益，對此她感到相當心痛。事實上，月島櫻、稻森美優過去曾和Colabo發生數次衝突，而日本網友則認為Colabo無理取鬧，一面倒支持女優和AV片商。
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ColaboをパロディにしたAVが販売されるとの情報が昨夜入りました。それに出演しているのはまさに、昨年から始まった暇空等によるColabo攻撃の発端となるデマツイートを最初に流した人物。その後も、バスカフェに嫌がらせで写真を撮りにきたり、Colaboに対する嫌がらせ目的だと思われる自称支援団体を…— 仁藤夢乃 Yumeno Nito (@colabo_yumeno) October 11, 2023