前AKB48成員之姊仁藤夢乃要求禁拍AV　大廠SOD推新作諷「偽善女權領袖」

日本女權團體Colabo要求政府立法禁止拍攝AV，對此AV大廠SOD感到相當不滿，甚至拍攝以女權領袖為主題的AV，而被影射的女權領袖也氣得發文痛罵。

女權團體Colabo創辦人仁藤夢乃是前AKB48成員仁藤萌乃的胞姊，她創立Colaba的宗旨在於幫助10至20歲受到性剝削的女性。東京都政府直接金援Colabo，然而近日Colabo被爆出假帳醜聞，因此仁藤夢乃遭到輿論抨擊，認為她是以女權名義斂財的假鬥士。