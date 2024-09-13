前CIA人員被指為中國當間諜 美籍港人判囚10年

美國一名在香港出生的華裔前中央情報局(CIA)人員，早前承認為中國做間諜，周三在夏威夷法院被判監10年。現年71歲的馬玉清(Alexander Yuk Ching Ma)於2020年被捕，今年5月與聯邦檢察官達成認罪協議，他承認密謀收集並向中國提供國防信息，換取10年判刑、5年獄後監督。
馬玉清在香港出生，1968年移居美國，1982年加入CIA工作，7年後辭職，移居上海，2001年起定居夏威夷。案情指，馬玉清為中國做間諜長達至少10年。他被指在2001年應上海市國家安全局要求，安排與同樣曾任職中情局的兄長會面，向中國當局提供大量機密的美國國防資訊。兩人事後獲得5萬美元酬勞。據美方指稱，馬玉清2003年在夏威夷獲聘為聯邦調查局的語言專家，隨後多年經常複製和竊取機密文件，帶到中國，換取金錢報酬和名貴禮物，包括一套新的高爾夫球桿。
兄長已離世 從未被起訴
法官周三接納馬玉清的認罪協議，判處他10年監禁、5年獄後監督，並與美國政府合作，提供有關其案件的更多細節。協議並要求在他餘生只要美國政府提出要求，就必須接受測謊儀測試。
馬玉清的兄長從未被起訴。法庭文件顯示，他的兄長患有阿茲海默氏症，已經離世。馬玉清在寫給法官的信中表示，祈求上帝和美國原諒他的所作所為。