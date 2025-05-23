熱門搜尋:
端午節2025 新店關注組 網上熱話 SIERRA SEA 滶晨 特朗普關稅戰 健身 行山路線 二手樓 好去處 定期存款 C觀點 日本旅遊 啟德體育園 食譜 味美道來 減肥
dadblk2 madblk2
返回
國際
2025-05-23 12:28:00

剛接棒日本最長壽人瑞　114歲婆婆翌日離世

分享：
剛接棒日本最長壽人瑞，114歲婆婆翌日離世。(X)

剛接棒日本最長壽人瑞，114歲婆婆翌日離世。(X)

日本是世界上高齡化最迅速且比例最高的國家之一，有不少超過百歲的人瑞，惟兩名日本最長壽人瑞先後離世，而來自靜岡縣小山町的114歲奶奶臼井Masu(ます)剛於本月20日才接棒，詎料翌日(21)便告離世。厚勞省同日宣布，大分縣的114歲奶奶廣安美代子成為日本最長壽人瑞。

合報道，厚生勞動省20日宣布，日本國內最長壽人瑞、出生於191091日、住在愛知縣幸田町的近藤Mine(ミネ)20日逝世後，由出生於19101218日、來自靜岡縣小山町的老奶奶臼井Masu114歲之齡「接棒」日本最長壽人瑞。在近藤Mine辭世後，幸田町長成瀨敦對此表示：「近藤的生涯象徵著健康長壽，也再度教導我們家人的羈絆以及與地區連結的重要性。對於她的一生，由衷致敬與表示感謝之意。」

adblk5
大分縣114歲廣安美代子接捧國內最高齡長者。(網上圖片)

大分縣114歲廣安美代子接捧國內最高齡長者。(網上圖片)

大分縣114歲廣安美代子接捧國內最高齡長者

詎料臼井Masu在接棒最長壽人瑞才1天，21日也相繼辭世。小山町長小宮昌英感慨表示：「得知消息十分難過，已向家屬送上最誠摯的慰問。臼井Masu給了我們光明的希望和巨大的勇氣，再次獻上我的感激之情。」厚生省同日宣布，目前住在大分縣中津市、出生於1911123日的114歲婆婆廣安美代子，成為日本國內最長壽人瑞。

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能