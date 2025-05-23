剛接棒日本最長壽人瑞　114歲婆婆翌日離世

日本是世界上高齡化最迅速且比例最高的國家之一，有不少超過百歲的人瑞，惟兩名日本最長壽人瑞先後離世，而來自靜岡縣小山町的114歲奶奶臼井Masu(ます)剛於本月20日才接棒，詎料翌日(21日)便告離世。厚勞省同日宣布，大分縣的114歲奶奶廣安美代子成為日本最長壽人瑞。

綜合報道，厚生勞動省20日宣布，日本國內最長壽人瑞、出生於1910年9月1日、住在愛知縣幸田町的近藤Mine(ミネ)於20日逝世後，由出生於1910年12月18日、來自靜岡縣小山町的老奶奶臼井Masu以114歲之齡「接棒」日本最長壽人瑞。在近藤Mine辭世後，幸田町長成瀨敦對此表示：「近藤的生涯象徵著健康長壽，也再度教導我們家人的羈絆以及與地區連結的重要性。對於她的一生，由衷致敬與表示感謝之意。」