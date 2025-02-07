剛果叛軍攻佔戈馬市　監獄暴動百多名女囚遭性侵後被燒死

剛果民主共和國戈馬市（Goma）上周遭M23叛軍佔領後，數百名囚犯從蒙澤恩澤（Munzenze）監獄越獄，聯合國表示，有超過百名女性囚犯遭侵犯並活活燒死。

據BBC等外媒報道，一份聯合國內部文件顯示，在戈馬市的蒙澤恩澤監獄暴動事件中，有多達165至167名女性囚犯遭到男性囚犯的侵犯，且在囚犯們縱火燒監獄後，大部分女性也被活活燒死。

背景還能聽到槍聲

戈馬是一座擁有一百多萬人口的大城市，在盧旺達支持的「M23」組織迅速進攻剛果民主共和國東部後遭到佔領。據報道，戈馬市已陷入了混亂，街道上到處都是屍體，導彈飛過居民住宅。