剛果叛軍攻佔戈馬市　監獄暴動百多名女囚遭性侵後被燒死

剛果民主共和國戈馬市（Goma）上周遭M23叛軍佔領後，數百名囚犯從蒙澤恩澤（Munzenze）監獄越獄，聯合國表示，有超過百名女性囚犯遭侵犯並活活燒死。
據BBC等外媒報道，一份聯合國內部文件顯示，在戈馬市的蒙澤恩澤監獄暴動事件中，有多達165至167名女性囚犯遭到男性囚犯的侵犯，且在囚犯們縱火燒監獄後，大部分女性也被活活燒死。
背景還能聽到槍聲
戈馬是一座擁有一百多萬人口的大城市，在盧旺達支持的「M23」組織迅速進攻剛果民主共和國東部後遭到佔領。據報道，戈馬市已陷入了混亂，街道上到處都是屍體，導彈飛過居民住宅。
而蒙澤恩澤監獄也在混亂中發生暴動，囚犯們縱火燒房試圖越獄，從一段曝光的畫面可以看到，許多人奔跑着逃離監獄大樓，背景還能聽到槍聲。
至少有2,900人喪生
聯合國表示，在M23叛軍佔領戈馬的過程中至少有2,900人喪生，其中2,000 具屍體被埋葬，另有900具屍體仍在太平間中。
本周稍早，叛軍出於人道主義原因宣布停火。然而，消息人士稱，M23 於5日發動了新的攻勢，佔領了礦業小鎮尼亞比布韋（Nyabibwe）。尼亞比布韋距離東部第二大城市布卡武（Bukavu）約100公里，據報道布卡武恐怕是叛軍的下一個目標。剛果當局已招募數百名平民志願者協助保衛布卡武。
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