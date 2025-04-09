剛果國家公園爆炭疽疫情 50隻河馬暴斃 保育組織警告：炭疽可傳染人類

剛果民主共和國的維龍加國家公園(Virunga National Park)近日爆發炭疽疫情(anthrax)，約50隻河馬疑染疫死亡，引發保育組織關注。

剛果自然保育研究所指，這些河馬屍體在愛德華湖以南的河流被發現，部分浮屍腹部朝天。當局表示，導致這次河馬大量死亡的是自然界中的炭疽桿菌(Bacillus anthracis)。

據悉，炭疽菌能產生孢子，長期潛伏於土壤中，當地可能有感染炭疽的動物死後埋於泥土，經過環境變化，炭疽菌可重新活化並傳播。保育組織警告：「雖然炭疽病主要影響野生動物，但對人類和牲畜同樣有潛在的傳染風險。」