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國際
2025-04-09 18:49:18

剛果國家公園爆炭疽疫情 50隻河馬暴斃 保育組織警告：炭疽可傳染人類

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剛果維龍加國家公園近日發現大量河馬屍體，疑感染炭疽死亡。(路透社)

剛果維龍加國家公園近日發現大量河馬屍體，疑感染炭疽死亡。(路透社)

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剛果民主共和國的維龍加國家公園(Virunga National Park)近日爆發炭疽疫情(anthrax)，約50隻河馬疑染疫死亡，引發保育組織關注。

剛果自然保育研究所指，這些河馬屍體在愛德華湖以南的河流被發現，部分浮屍腹部朝天。當局表示，導致這次河馬大量死亡的是自然界中的炭疽桿菌(Bacillus anthracis)。

據悉，炭疽菌能產生孢子，長期潛伏於土壤中，當地可能有感染炭疽的動物死後埋於泥土，經過環境變化，炭疽菌可重新活化並傳播。保育組織警告：「雖然炭疽病主要影響野生動物，但對人類和牲畜同樣有潛在的傳染風險。」

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剛果維龍加國家公園近日發現大量河馬屍體，疑感染炭疽死亡。(路透社) 圖為棲息於剛果維龍加國家公園的河馬。(互聯網) 圖為棲息於剛果維龍加國家公園的河馬。(互聯網) 圖為棲息於剛果維龍加國家公園的河馬。(互聯網) 圖為棲息於剛果維龍加國家公園的河馬。(互聯網) 剛果維龍加國家公園已被聯合國列為世界自然遺產。(互聯網)

維龍加國家公園於1925年設立，佔地約3,120平方英里，已被聯合國教科文組織列為世界自然遺產，多年來致力保護非洲珍稀野生動物。該國家公園曾是全球最大的河馬棲息地之一，但自1994年起，因剛果內戰和非法捕獵，河馬數量銳減，2006年從原本逾2萬隻減至數百隻。近年，公園積極推行保育，成功將河馬數量恢復至約1,200隻。

傳媒指出，這次疫情不僅凸顯野生動物面臨的健康威脅，也反映剛果長期的動盪局勢與生態保育之間的衝突。

儘管尚未接獲人類感染炭疽的病例，剛果當局已加強監察及檢疫措施，呼籲民眾遠離疫區的河流，避免接觸可疑的動物屍體或水源。
 

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