剛果首都新橋落成　一剪綵就冧(有片)

剛果民主共和國政要本周一(5日)，在首都金沙薩為新落成的人行天橋舉辦剪綵儀式，但沒想到一剪綵橋就坍塌，部分橋梁墜入政治人物腳下幾公尺深的溪流中。幸好事件中無造成傷亡，但影片卻被瘋傳。

綜合報道，金沙薩郊外地區一座行人天橋在周一(5日)舉行剪綵揭幕儀式，但當現場貴賓把綵帶剪斷之後，橋身隨即劇烈搖晃，並從中間斷成兩半，兩旁的扶手也隨之解體掉落，令橋上官員差點摔到下方溪流中。

意外一刻 貴賓手中香檳 還未開

網上影片顯示，一名西裝筆挺的貴賓，正把綵帶剪斷之後，該座橋的橋身和兩側扶手隨即斷開，他手中拿著的香檳還來不及開瓶為新橋揭幕慶祝，多名在場旁觀者見狀後驚呼尖叫，橋上2名人員第一時間把女司儀由傾斜的橋面拉回橋上，那名貴賓則自行手腳並用爬到橋上。另一角度可見橋梁中間斷裂崩塌，成為「V」，橋上的官員差點摔落至溪流中，情境非常狼狽，幸好事故未造成人命傷亡。而事件成因則有待當局調查。