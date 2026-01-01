割禮｜非法成年禮氾濫　南非2月內至少41青年喪命

傳統儀式奪命！南非當局公布一項驚人數據，在2025年的11及12月期間，至少有41名青年因參與傳統成年禮活動中的割禮程序而喪命。南非傳統事務部長赫拉比薩（Velenkosini Hlabisa）將此歸咎於成年禮學校和家長不遵守安全標準及醫療建議。

涉嫌不遵守安全標準及醫療建議

據《美聯社》報道，南非的多個族群每年都會舉行男性成年儀式，包括科薩族、恩德貝勒族、索托族和文達族等南非社區都有此習俗。

傳統上，年輕男子會被隔離在成年禮學校中，在那裡學習文化價值觀和成年後的責任，並舉行割禮。然而，成年禮中的割禮部分每年都會導致死亡意外，因為這些接受割禮的青年都會聽從一些未經證實的建議，例如避免飲水傷口才能更快癒合等等，迫使政府透過立法進行干預。