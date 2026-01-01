熱門搜尋:
國際
2026-01-01 08:30:00

割禮｜非法成年禮氾濫　南非2月內至少41青年喪命

傳統儀式奪命！南非當局公布一項驚人數據，在2025年的11及12月期間，至少有41名青年因參與傳統成年禮活動中的割禮程序而喪命。南非傳統事務部長赫拉比薩（Velenkosini Hlabisa）將此歸咎於成年禮學校和家長不遵守安全標準及醫療建議。

涉嫌不遵守安全標準及醫療建議

據《美聯社》報道，南非的多個族群每年都會舉行男性成年儀式，包括科薩族、恩德貝勒族、索托族和文達族等南非社區都有此習俗。

傳統上，年輕男子會被隔離在成年禮學校中，在那裡學習文化價值觀和成年後的責任，並舉行割禮。然而，成年禮中的割禮部分每年都會導致死亡意外，因為這些接受割禮的青年都會聽從一些未經證實的建議，例如避免飲水傷口才能更快癒合等等，迫使政府透過立法進行干預。

法律要求成年禮學校必須向當局註冊，但這並未阻止非法成年禮學校的氾濫，許多死亡意外都發生在這些學校中。開普省則成為成年禮參與者死亡的熱點地區，迄今已有21人死亡。

赫拉比薩呼籲家長，「在一些成年禮學校中，存在著不符合健康標準的疏忽情況。如果你把孩子送到成年禮學校，卻從不進行後續追蹤，不監督，不去那裡查看孩子，你就是在讓你的孩子面臨風險。」

成年禮期間通常在6月至7月以及11月至12月的學校假期舉行。根據南非法律，只有16歲及以上的兒童在父母同意下才能進入成年禮學校。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

