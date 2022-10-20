創生之柱｜韋伯望遠鏡拍下超震撼「上帝之手」一看必定目瞪口呆(有片)

美國太空總署(NASA)牽頭打造的最強太空望遠鏡「韋伯太空望遠鏡」(或稱韋布太空望遠鏡、James Webb Space Telescope)，繼續在太空「四圍影」，最新曝光的照片是一隻非常著名的巨大怪手。

沒錯，該隻怪手是聞名的「創生之柱」(Pillars of Creation)，位於巨蛇座(Serpens constellation)的鷹星雲(Eagle Nebula)內，距離地球約6,500光年。「創生之柱」是由正在創造新恆生的星際氣體及塵埃構成，這亦是它獲此命名的原因，有網民認為它看來像「上帝之手」(hand of God)。

創生之柱｜較哈勃望遠鏡經典照 更勝一籌

NASA表示，「創生之柱」的3條柱看似岩石柱，但卻是可以滲透的。今次並非首次有太空望遠鏡捕捉到「創生之柱」，1995年，韋伯的「前任」、NASA哈勃太空望遠鏡(Hubble Space Telescope)的照片亦是震撼，令「創生之柱」舉世聞名。哈勃於2014年再訪「創生之柱」，拍下更清晰照片，而今次韋布的傑作則青出於藍，不單仔細顯現璀璨的星空背景、氣體及微塵的質感，還可見「創生之柱」剛形成的新恆生——塵埃柱邊位的紅色光點。至於圖中「指尖」上的有如溶岩的物體，則是新恆星形成期間所噴射的物質。