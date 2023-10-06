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國際
2023-10-06 04:30:42
日報

劇作屢獲各地搬上舞台 挪威作家福瑟獲諾文學獎

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諾貝爾文學獎

挪威作家福瑟獲諾文學獎

本年度諾貝爾文學獎昨日公布，由64歲挪威國寶級當代作家及劇作家福瑟(Jon Fosse、圖)獲得，以表揚他「創新的戲劇和散文，讓難以言說的內容得以表達」。福瑟作品以挪威尼諾斯克語(新挪威語)寫成，涵蓋多種文學體裁，包括戲劇、小說、詩集、散文、兒童圖書及翻譯作品。其劇作屢獲全球各地搬上舞台，散文作品亦愈來愈受認同。

福瑟於1959年出生於挪威西海岸的豪格松德，首部小說《紅，黑》(Raudt, svart)於1983年問世，既叛逆又情感激烈，探討自殺問題，為後來的作品奠下基礎。福瑟的劇作家地位於99年在歐洲取得突破，96年劇作《有人將至》(Nokon kjem til å komme)在巴黎獲搬上舞台，取得成功，作品充滿恐懼及嫉妒情感，用字及戲劇動作力求精簡。事實上福瑟作品以簡化風格著名，被稱為「福瑟極簡主義」(Fosse minimalism)，並精於展現平凡、讀者可感同身受的場景。

有「新易卜生」美譽

福瑟於2007年獲法國國家功勳獎章，2015年憑中篇小說三部曲《警醒》(Andvake)、《奧拉夫之夢》(Olavs draumar)及《睏乏》(Kveldsvævd)獲北歐理事會文學獎；而先後獲得易卜生文學獎與國際易卜生獎(Den internasjonale Ibsenprisen)，令他有「新易卜生」美譽。

福瑟近年一直是諾貝爾文學獎熱門人選，作品至今已翻譯至逾40種語言，其中《有人將至》等劇作已譯為中文；而香港話劇團2021年曾改編其作品為《霜遇》。美國《紐約時報》指，福瑟過去廣受歐洲讀者喜愛，近年在英語世界的讀者亦愈來愈多，並指福瑟的劇作風格內斂，遵循精確的節奏與格式，與其說是劇本，更像是舞台上的詩歌。

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