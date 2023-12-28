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國際
2023-12-28 16:25:00

劇院掘出65年前銀包　女兒感動接收：好似媽媽回來了

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劇院掘出65年前銀包，女兒感動接收：好似媽媽回來了。(X)

劇院掘出65年前銀包，女兒感動接收：好似媽媽回來了。(X)

美國喬治亞州亞特蘭大文化地標、當地最古老電影院「廣場劇院」(Plaza Theatre)早前翻新洗手間期間，意外發現一個被封存在牆壁後長達65年的皮製銀包，從銀包裡的資訊得知它屬於一名女子，劇院老闆決定物歸原主，透過網絡找到現年已71歲的物主女兒，當她收到母親遺失多年的銀包時，感動得說：「滿滿的記憶浮現，好似媽媽回來了。

綜合報道，這個皮製銀包裡，有一張頭獎是1959年新款雪佛蘭汽車的抽獎券、沒有磁帶或IC的信用卡、黑白家庭照片，裡面的證件顯示它屬於一個名叫Floy Culbreth的女士。廣場劇院老闆Chris Escobar表示，這個銀包就如一個時空入口，真的有一家人曾經生活在附近街區，遺失了這東西65年，因此決定要把它物歸原主。Chris與妻子Nicole Escobar分別在網上找尋可能與「Floy Culbreth」有關聯的資料，直至發現卡爾布雷斯盃(Culbreth Cup)網站，原來這是Culbreth家族舉辦的慈善高爾夫錦標賽，並發現Culbreth夫婦的女兒，現年71歲的Thea ChamberlainChris說：「能夠看護和運營這歷史悠久的戲院空間是個榮幸，但把歷史歲月交還給那家人，是人生禮物。」

銀包裡面的證件顯示它屬於一個名叫Floy Culbreth的女士。(X) Thea接收母親的銀包後，接受訪問時指出，母親遺失銀包時，自己才得6歲。(X) 「廣場劇院」(Plaza Theatre)早前翻新洗手間期間，意外發現一個被封存在牆壁後長達65年的皮製銀包。(X) 從銀包裡的資訊得知它屬於一名女子，劇院老闆決定物歸原主。(X) 銀包裡面的證件顯示它屬於一個名叫Floy Culbreth的女士。(X) Chris說：「能夠看護和運營這歷史悠久的戲院空間是個榮幸，但把歷史歲月交還給那家人，是人生禮物。」(X) 從銀包裡的資訊得知它屬於一名女子，劇院老闆決定物歸原主。(X)

物主女兒：她是個美麗的母親

Thea接收母親的銀包後，接受訪問時指出，母親遺失銀包時，自己才得6歲。媽媽的銀包裡有些關於自己的東西，例如保險卡和醫生預約單。她徐徐憶起母親的過去，指她是個美麗的母親，還有鄰居形容其母親的個性很辛辣。Thea說：「真的很感動。滿滿的記憶浮現，好似媽媽回來了。

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