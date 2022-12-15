劍橋詞典更新「男人」「女人」定義 增加一個解釋 惹保守派人士圍攻

劍橋詞典(Cambridge Dictionary)近日更新對「男人」(man)及「女人」(woman)這兩個詞語的定義，令兩字更能反映時代變化及社會認知。詞典擴大了「男人」、「女人」的涵蓋範圍，為兩詞額外增加了一個定義，沒料旋即引發保守派人士及右翼傳媒狂轟，更誤導公眾稱詞典「改變」(changed)了男人女人定義。
劍橋詞典網上版涵蓋詞語的正式及非正式解釋，其中「man」一字可解作男人、人類、丈夫、老兄及男僕等。其中在解作「男人」時，劍橋詞典網上版的定義並無更改——「成年的男性人類」(an adult male human being)。
引起爭議的是詞典新增的一個定義︰「一名以男性身份生活及被認同的成年人，儘管他們出生時是另一個性別」(an adult who lives and identifies as male though they may have been said to have a different sex at birth)。詞典並列出兩個應用例句，包括「馬克是變性男人」(Mark is a trans man)，以及「他們的醫生鼓勵他們在接受變性手術前，先以男性身份生活一陣子」(Their doctor encouraged them to live as a man for a while before undergoing surgical transition)。
劍橋詞典｜更新定義 加入跨性別人士性別認同
至於「woman」的頭號詞義，亦一樣沒有改變，仍然是「成年的女性人類」(an adult female human being)。詞典只是增加了類似上述的新定義︰「一名以女性身份生活及被認同的成年人，儘管她們出生時是另一個性別」(an adult who lives and identifies as female though they may have been said to have a different sex at birth)。
是次改動最先由英國《每日電訊報》報道，稱劍橋詞典「更新」(updates)了男人女人定義；美國《華盛頓郵報》之後同樣以「更新」如實形容事件；英國廣播公司(BBC)則以「擴大定義」(expand)來形容。然而有關更新旋即被保守派人士圍攻，美國保守派電視台霍士新聞(Foxnews)以及《紐約郵報》(New York Post)等，以「更改定義」(changes definition)來定性事件。美國右翼新聞網站Daily Caller作家Mary Rooke更批評劍橋詞典是「他媽的真相叛徒」(F-ing traitors to the truth)，揚言「若我們不阻止他們消滅女人，文明就會毀滅」。美國保守派組織司法觀察(Judicial Watch)主席Tom Fitton則稱劍橋詞典是在「向女性宣戰」。
劍橋詞典發言人表示，有關更新是在10月進行，編輯仔細研究「woman」一字在社會上的使用模式、分析涉逾20億字、來自不同範疇的大量文章後，認為新增的定義是英語學習者應當知道的，因此有是次更新。有性別認同及平權組織歡迎劍橋詞典的更新，指「當一些政客想抹走社會上的跨性別人士時……清楚闡明女性定義，可表明跨性別人士的身份應由她們自己定義」。