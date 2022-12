劍橋詞典更新「男人」「女人」定義 增加一個解釋 惹保守派人士圍攻

劍橋詞典(Cambridge Dictionary)近日更新對「男人」(man)及「女人」(woman)這兩個詞語的定義,令兩字更能反映時代變化及社會認知。詞典擴大了「男人」、「女人」的涵蓋範圍,為兩詞額外增加了一個定義,沒料旋即引發保守派人士及右翼傳媒狂轟,更誤導公眾稱詞典「改變」(changed)了男人女人定義。

劍橋詞典網上版涵蓋詞語的正式及非正式解釋,其中「man」一字可解作男人、人類、丈夫、老兄及男僕等。其中在解作「男人」時,劍橋詞典網上版的定義並無更改——「成年的男性人類」(an adult male human being)。

引起爭議的是詞典新增的一個定義︰「一名以男性身份生活及被認同的成年人,儘管他們出生時是另一個性別」(an adult who lives and identifies as male though they may have been said to have a different sex at birth)。詞典並列出兩個應用例句,包括「馬克是變性男人」(Mark is a trans man),以及「他們的醫生鼓勵他們在接受變性手術前,先以男性身份生活一陣子」(Their doctor encouraged them to live as a man for a while before undergoing surgical transition)。