劏房起火 大馬31歲華女全裸倒斃廁所 曾求夫婦開門避難遭拒

馬來西亞有人把約1,000呎單位，改建成劏房，單位日前疑因電掣短路起火，火勢並不大，但大量濃煙仍奪去一名31歲華裔女住客的性命，她被發現全身赤裸的倒斃在浴室內，相信起火事正準備洗澡。

事發在前日(12日)早上8時許，當地雙威白沙羅(Sunway Damansara)一個屋苑的某單位起火。據報該個1,000呎單位本來2房設計，但被改動成4房以及兩個廁所，共有5人入住。31歲華裔女死者Vivian John所租住的房間本來是廚房。

