劏房起火 大馬31歲華女全裸倒斃廁所 曾求夫婦開門避難遭拒

馬來西亞有人把約1,000呎單位，改建成劏房，單位日前疑因電掣短路起火，火勢並不大，但大量濃煙仍奪去一名31歲華裔女住客的性命，她被發現全身赤裸的倒斃在浴室內，相信起火事正準備洗澡。
事發在前日(12日)早上8時許，當地雙威白沙羅(Sunway Damansara)一個屋苑的某單位起火。據報該個1,000呎單位本來2房設計，但被改動成4房以及兩個廁所，共有5人入住。31歲華裔女死者Vivian John所租住的房間本來是廚房。
據報起火電掣位於單位大門旁邊，隔壁就是女死者的房間。據報女死者被發現全裸倒斃在廁所內，全身赤裸而身旁有毛巾，身上沒有燒傷痕跡，相信她是在準備洗澡時吸入濃煙窒息死亡。
劏房起火｜女死者曾敲門求救 夫婦拒開門
事件中有一對夫婦馬來族夫婦獲救，當地傳媒指他們曾經聽到死者敲其房門求救，但因當時濃煙密布，他們並沒有開門讓女死者進入避難。據稱案發單位只有電掣被燒毀，火勢並未蔓延至其他地方，亦沒有燒到其他家具。
女死者Vivian John畢業於馬來西亞理科大學。據報她曾修讀有關「教授英語人士英文」(TESOL)的課程，畢業後仍會回去拜訪老師，其離世令其導師難過不已，並透露Vivian為了去印尼進行一個國際教育課程的實習，生前曾打兩份工。