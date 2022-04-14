力抗失守 馬里烏波爾瀕淪陷 俄：逾1000烏軍投降

在南部城市馬里烏波爾力抗親俄部隊的烏克蘭海軍陸戰隊日前在社交網「告急」，昨傳出他們投降消息。俄羅斯國防部昨稱，海軍陸戰隊第36旅1,026名士兵已投降，包括162名軍官。烏國防部發言人稱未收到烏軍投降消息，但一名在當地定居和加入陸戰隊的英國人向母親稱，他們彈藥耗盡和斷糧下被迫投降。另外，馬里烏波爾市長的助手稱，俄羅斯打算在5月9日俄軍二戰勝利日，在馬里烏波爾舉行勝利巡遊，下令清理市中心瓦礫和遇難民眾遺體。

英國廣播公司(BBC)報道，來自諾定咸郡的Aiden Aslin在2018年移居到烏克蘭並加入軍隊，他的部隊最近在馬里烏波爾作戰，其母親說，「他打電話給我說，他們已沒有武器可以打仗。我愛我的兒子，他是我英雄，」她指，兒子聲音聽來還可以，但呼籲英國政府提供更多援助給烏克蘭。Aslin的朋友說，Aslin指他們無食物、無補給、無彈藥，「我們完全被包圍，我們被迫投降」。路透社稱，俄羅斯電視台播出的片段顯示，聲稱是烏陸戰隊員的人從馬里烏波爾的亞速鋼鐵廠步出，大部分人受傷，他們舉高雙手走到馬路，其中一名士兵展示烏克蘭護照。在當地作戰的親俄車臣領袖呼籲留在廠內的人投降，指那裡約200人受傷及未獲治療，促請其他人結束無謂抵抗，回家與親人團聚。