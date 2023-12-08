加勒比海諸國追究奴隸貿易歷史責任　巴巴多斯總理：英國應賠償4.9萬億美元

位於加勒比海與大西洋邊界上的島國巴巴多斯（Barbados），史上曾為英國的奴隸貿易殖民地，為此巴巴多斯總理6日晚間公開聲明，英國應該支付4.9萬億美元（約38.3萬億港元）的賠償金給巴巴多斯。
1,200至2,000萬非洲人被販賣為奴
巴巴多斯總理莫特利（Mia Mottley），6日晚間在母校英國倫敦政治經濟學院發表演講時表示，英國應該賠償巴巴多斯4.9萬億美元（約38.3萬億港元），並呼籲那些曾經受奴隸貿易影響的國家就賠償問題進行全球對話。
在15世紀到19世紀，許多殖民國家開始進行跨大西洋的奴隸貿易，奴役非洲和加勒比海國人民，約有1,200至2,000萬非洲人被販賣為奴，其中約40%被運往加勒比海群島，巴巴多斯是第一個非洲人佔多數的大規模殖民地，也是英國最早的奴隸殖民地之一，從非洲運過來的奴隸在該地區發展甘蔗種植經濟。
辛偉誠：拒絕道歉或賠償
1834年奴隸制廢除後，巴巴多斯於1966年完全獨立，英國伊利莎白二世女王為國家元首， 2021年11月30日，巴巴多斯正式取消伊利莎白二世女王的國家元首地位，同一天，梅森（Sandra Mason）宣布就任總統，巴巴多斯成為世界上最年輕的共和國。
為解決奴隸貿易遺留問題，許多受害國家在2013年設立加勒比海共同體賠償委員會，為受奴隸貿易影響的各國爭取道歉和賠償，莫特利自2018年就任以來，多次提出擴大奴隸貿易賠償的議題，不過英國首相辛偉誠，曾在今年4月公開表示「拒絕進行奴隸貿易有關的道歉或賠償」，因此莫特利也坦言，關於還債方面的對話將「十分困難且漫長」。
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