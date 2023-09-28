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國際
2023-09-28 10:25:26

加勒比箱型水母雖然「無腦」但唔蠢！科學家發現具備快速學習、短期記憶能力

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水母雖然「無腦」但唔蠢！科學家發現具備快速學習、短期記憶能力

水母雖然「無腦」但唔蠢！科學家發現具備快速學習、短期記憶能力

丹麥科學家經過研究後，發現加勒比箱型水母（Caribbean box jellyfish）雖然「無腦」，只有1000個神經細胞，但卻具有快速學習和保留資訊的能力。

這項發現顛覆了長期以來，認為生物在中樞神經系統的狀態下，無法進行聯想學習的觀點，由丹麥哥本哈根大學海洋生物學副教授Anders Garm為首，參與了德國基爾大學生理學研究所正在進行的水母行為研究。

加勒比海箱形水母構造 24隻眼晴 能夠學習

基爾大學視覺神經行為學博士Jan Bielecki說明，研究團隊多年來對加勒比海箱形水母進行研究，大家對於水母能夠學習並不意外，但令人驚訝的是，牠們學習的速度超乎想像的快。加勒比海箱形水母學名「Tripedalia Cytophora」，擁有24隻眼睛，身上4個感覺器官（Rhopalia）上各有6個。當水母在加勒比海的紅樹林沼澤移動時，常會因為被樹根刺到，引發細菌感染導致死亡，所以研究小組抓準這特性，認定加勒比海箱形水母為了生存，一定具有學習避開樹根的能力。

為了測試，研究人員在圓形水箱內部排列了灰色和白色條紋。在水母的眼中，這些條紋看起來就像紅樹林樹根一樣，接下來測試的7分半內，研究人員開始觀察水母是否會因為撞到了條紋，而學會保持安全距離。

▼香港水母｜今年命名的米埔三槳水母

香港水母｜今年命名的米埔三槳水母。（林俊源攝） 香港水母｜今年命名的米埔三槳水母。（林俊源攝） 香港水母｜今年命名的米埔三槳水母。（林俊源攝）

實驗最初的幾分鐘，測試的12隻水母不斷地撞上水箱壁。5分鐘後，牠們已開始改變行為模式，結合視覺和碰撞水箱壁帶來的刺激，水母會提高避開障礙物的能力。

這項研究結果在科學期刊公布後，吸引許多生物學家的興趣，加州大學柏克萊分校分子和細胞生物學系研究員Dr. Michael Abrams就表示，這項實驗具高度能讓人高度信服，證明了水母具有學習及短期記憶的能力，也讓人更加好奇，水母的記憶力最長可持續多久。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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