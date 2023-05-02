加國冰山一柱擎天意外爆紅　更被網民封為「Dickie」 (有片)

加拿大紐芬蘭(Newfoundland)每年春天都會出現許多冰山，近日卻有一座冰山引起多國網民的關注，因為外形與男性生殖器官非常相似，更有人使用航拍機捕捉它的「雄風」，這座冰山更被網民封為「Dickie Berg」，還有不少網民慕名前往一睹它的奇貌。
綜合報道，紐芬蘭居民Ken Pretty經常拍攝各種冰山照片，他於上月27日利用無人機空拍照片與影像時，在海上發現一座外型奇特的小冰山，並把這些照片發布在Facebook上， Ken直接表示：「它看起來明顯像男性的陰莖」，並指，雖然它不如其他冰山般壯觀，但亦可能有30英尺(約9米)高，能夠目睹到它的最佳狀態可算幸運，更語帶雙關：「它一直在融化，我的意思是，它可能會變軟。」
網民前往觀賞惜失望而回
相片意外獲得高度關注令Ken此料不及，就連在加拿大其他省分、澳洲、非洲，甚至亞洲亦有網民談論這座冰山，這座冰山更被封為「Dickie Berg」，取自於紐芬蘭「Dickie Bird」一詞，是當地對男性生殖器官的委婉說法。網民特意前往觀賞，可惜都失望而回，因為冰山已正在融化。
報道指，這段時間是加拿大紐芬蘭的冰山季節，北極冰群會隨著洋流漂來。根據加拿大冰業局統計數據，截至上周，光是紐芬蘭海岸就有200多座冰山。