加國冰山一柱擎天意外爆紅　更被網民封為「Dickie」 (有片)

加拿大紐芬蘭(Newfoundland)每年春天都會出現許多冰山，近日卻有一座冰山引起多國網民的關注，因為外形與男性生殖器官非常相似，更有人使用航拍機捕捉它的「雄風」，這座冰山更被網民封為「Dickie Berg」，還有不少網民慕名前往一睹它的奇貌。

綜合報道，紐芬蘭居民Ken Pretty經常拍攝各種冰山照片，他於上月27日利用無人機空拍照片與影像時，在海上發現一座外型奇特的小冰山，並把這些照片發布在Facebook上， Ken直接表示：「它看起來明顯像男性的陰莖」，並指，雖然它不如其他冰山般壯觀，但亦可能有30英尺(約9米)高，能夠目睹到它的最佳狀態可算幸運，更語帶雙關：「它一直在融化，我的意思是，它可能會變軟。」