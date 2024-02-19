加國白人女子叫華人示威者「返香港」被轟歧視公開道歉

被喻為「小香港」的加拿大溫哥華列治文區(Richmond)，近日因當地議會計劃設立毒品注射屋而惹起爭議，日前有華人在市政廳示威反對時，一名白人女子指罵示威者，聲言「你們不屬於這裏」(you don’t belong here)，更叫他們「返香港」(go back to Hong Kong)。事件連日發酵後，引發種族歧視批評後，該名女子上周五(16日)透過當地傳媒發公開信道歉，承認自己的反應「錯得離譜」(incredibly wrong)，自言並非種族主義者。
日前有影片顯示，多名華人於當地時間上周一(12日)在市議會示威期間，一名白人金髮女子對大聲叫罵，指責一名華裔中年男子說：「返回你來的地方吧，你才是加拿大的問題所在！你不屬於這裡！返回香港！」又說「我在這兒居住長大」，「你才是加拿大的問題所在，走吧，你們全都腐敗了，毒品來自你們。」
列治文白人女子當日言論︰
列治文｜涉事女子︰因示威者叫「吸毒者去死」而被激怒
影片在網上引發熱議，聯邦保守黨黨魁博勵治(Pierre Poilievre) 貼出該段影片，稱反對毒品注射屋並譴責種族歧視的言論，也批評聯邦自由黨和新民主黨的聯合政府「向華人社區推銷毒品」。
涉事白人女子由《列治文新聞》(Richmond News)代登的公開信中道歉，指自己年少時有毒癮，2012年起接受相關治療至今，聲稱因聽到有示威者叫「吸毒者去死」，認為這不是加拿大人的價值觀，在被激怒下才作出極為錯誤的反應。
她強調「我絕對不是種族主義者」，並沒有憎恨中國人或亞洲文化，同時承認「沒有任何藉口叫任何人回到他們本來的地方」 (no excuse to tell anyone to go back to where they came from)。