加國白人女子叫華人示威者「返香港」被轟歧視公開道歉

被喻為「小香港」的加拿大溫哥華列治文區(Richmond)，近日因當地議會計劃設立毒品注射屋而惹起爭議，日前有華人在市政廳示威反對時，一名白人女子指罵示威者，聲言「你們不屬於這裏」(you don’t belong here)，更叫他們「返香港」(go back to Hong Kong)。事件連日發酵後，引發種族歧視批評後，該名女子上周五(16日)透過當地傳媒發公開信道歉，承認自己的反應「錯得離譜」(incredibly wrong)，自言並非種族主義者。

日前有影片顯示，多名華人於當地時間上周一(12日)在市議會示威期間，一名白人金髮女子對大聲叫罵，指責一名華裔中年男子說：「返回你來的地方吧，你才是加拿大的問題所在！你不屬於這裡！返回香港！」又說「我在這兒居住長大」，「你才是加拿大的問題所在，走吧，你們全都腐敗了，毒品來自你們。」