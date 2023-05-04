加媒：有議員家人或受中國威脅　中方批評別有用心促停止抹黑

加拿大媒體日前報道，加國安全情報局(CSIS) 取得情資，顯示在野黨華裔國會議員莊文浩(Michael Chong)在香港的親人遭威脅，更指稱有一名中國駐多倫多總領事館外交官員有份參與。莊文浩稱看到報道才得知事件。加拿大總理杜魯多要求情報部門未來須立即匯報。中國駐多倫多總領事館批評個別加拿大媒體和政客別有用心進行炒作；中國駐加拿大使館指屬虛假報告，純屬別有用心的政治操弄。

總理杜魯多表示，自己事前並不知情，又指安全情報局當時認為，掌握的信息未達重要關注程度，因此未有向上匯報。杜魯多指，已下達指示，未來若有議員及家人受到威脅的情報，需要立即向聯邦政府匯報。

莊文浩發聲明指，看到報道才得知身處香港的家人可能受到潛在威脅，批評安全情報局明知中方企圖恐嚇他的家人，但從未向他提供信息。莊文浩在聽過安全情報局的簡報後，要求當局需要立即將涉事中國外交官，列為不受歡迎人士並驅逐出境。