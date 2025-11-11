加密貨幣女王錢志敏潛逃英國　涉洗錢罪將被判囚

涉及欺騙數以10萬中國人投資其加密貨幣挖礦的「加密貨幣女王」錢志敏，將在今個星期就其洗錢案判刑。錢在2017年9月潛逃到英國，當時中國公安正對她展開調查，而其後警察前往其位於北倫敦的大宅進行搜捕，並破獲世上最大宗的加密貨幣交易。

47歲的錢志敏涉及在中國詐騙超過10萬人對其公司進行投資，她聲稱自己公司在開發高科技的保健產品以及進行加密貨幣挖礦，然而有關資金都被她挪用。在2017年內地公安開始對錢志敏展開調查，而她就在同年9月，利用假護照入境英國。她之後入住漢普斯特德一座別墅，月租超過1.7萬英鎊。而為了支付相關開支，她需要將擁有的比特幣兌換成金錢。錢於是假扮成富貴的古董及鑽石繼承者，並聘請一位前外賣員作為她的私人助理，協助她將比特幣轉換成其他如現金及物業等資產。其助理早前就被當局判處6年的監禁。