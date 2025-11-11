加密貨幣女王錢志敏潛逃英國　涉洗錢罪將被判囚

涉及欺騙數以10萬中國人投資其加密貨幣挖礦的「加密貨幣女王」錢志敏，將在今個星期就其洗錢案判刑。錢在2017年9月潛逃到英國，當時中國公安正對她展開調查，而其後警察前往其位於北倫敦的大宅進行搜捕，並破獲世上最大宗的加密貨幣交易。
47歲的錢志敏涉及在中國詐騙超過10萬人對其公司進行投資，她聲稱自己公司在開發高科技的保健產品以及進行加密貨幣挖礦，然而有關資金都被她挪用。在2017年內地公安開始對錢志敏展開調查，而她就在同年9月，利用假護照入境英國。她之後入住漢普斯特德一座別墅，月租超過1.7萬英鎊。而為了支付相關開支，她需要將擁有的比特幣兌換成金錢。錢於是假扮成富貴的古董及鑽石繼承者，並聘請一位前外賣員作為她的私人助理，協助她將比特幣轉換成其他如現金及物業等資產。其助理早前就被當局判處6年的監禁。
英國警方表示，他們在錢在漢普斯特德的別墅搜獲的硬碟以及手提電腦中，發現當中儲存數以萬枚比特幣，成為英國沒收最多加密貨幣的單一案件。英國警方認為錢是經過精心策劃設下騙局，利用高回報的承諾，吸引越來越多的投資者參與計畫。根據內地的文件指出，她的計劃已令約12萬人受騙，而英國方面亦揭發，她的存款達到400億人民幣。而錢的公司一名前員工後來作證表示，錢對投資者提供的每日分紅，是由新投資者的資金支付的，而不是加密貨幣挖礦分紅。