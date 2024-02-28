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國際
2024-02-28 12:32:34

加州中學驚現AI偽造同學裸照 疑學生涉案 教育官員：將嚴懲

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案發的比華利維斯塔中學。(互聯網)

案發的比華利維斯塔中學。(互聯網)

美國加州比華利山一間中學近日發現，疑有學生在網上散布人工智能(AI)生成裸照，教育官員已展開調查，可能對犯事者嚴懲。

洛杉磯媒體報道，比華利山聯合學區(Beverly Hills Unified School District)官員正在調查一宗科技欺凌事件，有學生涉嫌在網上散布AI生成的偽造照片，把同學的臉拼接上裸體。

校方提供心理輔導

比華利維斯塔中學(Beverly Vista Middle School)約有7506年級到8年級學生，學校主管與家長上周發現網上流傳學生的偽造圖片，這些圖片用AI生成技術，把學生的臉接上裸體。

校方人員和心理輔導員本周一(26)逐間教室探訪，與學生對話，了解他們的心情，也說明事件的嚴重性。暫未清楚有多少學生參與製作、散布這些AI裸照。

案發的比華利維斯塔中學。(互聯網) AI在校園已成為新的欺凌工具。(互聯網) 校方與校區人員正調查事件。(互聯網) 案發的比華利維斯塔中學。(互聯網) 教育部門建議家長鼓勵孩子與朋友討論此案。(互聯網)

教育官員給家長建議

教育官員建議學生家長，與孩子談論事件的嚴重性，強調這是「危險行為」，也鼓勵孩子與朋友討論，了解這樣捏造影像會造成令人不安及不恰當的後果。

比華利山聯合學區的教育官員對校方和家長說明，根據加州教育法令，任何製作、散布或擁有這類AI圖像的學生都將面臨懲處，包括最嚴重的開除學籍處分。

「深偽」網絡斯凌

《洛杉磯時報》指，AI在校園已成為新的欺凌工具，美國、加拿大、西班牙、巴西等多國都出現與深偽技術(Deepfake)有關的網絡欺凌。

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