加州中學驚現AI偽造同學裸照 疑學生涉案 教育官員：將嚴懲

美國加州比華利山一間中學近日發現，疑有學生在網上散布人工智能(AI)生成裸照，教育官員已展開調查，可能對犯事者嚴懲。

洛杉磯媒體報道，比華利山聯合學區(Beverly Hills Unified School District)官員正在調查一宗科技欺凌事件，有學生涉嫌在網上散布AI生成的偽造照片，把同學的臉拼接上裸體。

校方提供心理輔導

比華利維斯塔中學(Beverly Vista Middle School)約有750名6年級到8年級學生，學校主管與家長上周發現網上流傳學生的偽造圖片，這些圖片用AI生成技術，把學生的臉接上裸體。

校方人員和心理輔導員本周一(26日)逐間教室探訪，與學生對話，了解他們的心情，也說明事件的嚴重性。暫未清楚有多少學生參與製作、散布這些AI裸照。