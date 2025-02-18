加州二手店驚見「奧運金牌」　僅售6美元

美國加州一名居民，日前在當地救世軍(Salvation Army)二手店發現一枚2016年巴西里約熱內盧的「奧運金牌」，以5.99美元(約44港元)買下，並希望將金牌物歸原主。不過，網民則關注金牌的細節，希望找出金牌原主人。

綜合報道，居於加州的男子Marcus日前在影片分享平台TikTok表示：「若有任何奧運選手遺失2016年的奧運金牌，我這裡有。你將這枚金牌遺留在聖地牙哥的救世軍，現在它很安全，我不是真的需要它。」他亦向鏡頭曬出相關金牌。影片吸引許多網民觀看，並對金牌價格感到驚訝。有網民說：「只要5.99美元？我在當地舊貨店買一個舊的玻璃杯，也要3.50美元。」也有人表示：「若發現這枚獎牌，也會購買」、「我會把獎牌掛在牆上，編造一個關於我參加奧運的故事」。