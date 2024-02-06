加州人瑞喜迎116歲生日　成美國在世最長壽全鎮慶賀

伊迪絲於1908年2月5日出生於加州威利茨鎮，是七個孩子中的老大，而她已比所有的弟妹都要活得久。伊迪絲一生都住在加州，曾有二段婚姻。伊迪絲身體相當硬朗，她的家人和照顧者表示，伊迪絲一直都自己打理生活，直到107歲才搬到照護中心。

美國加洲北部一名老婦伊迪絲（Edith "Edie" Recagno Keenan Ceccarelli）即將慶祝她的116歲生日，她是目前美國在世最長壽的人瑞。

長壽紀錄世界排名第二

伊迪絲於1908年2月5日出生於加州威利茨鎮，是七個孩子中的老大，而她已比所有的弟妹都要活得久。伊迪絲一生都住在加州，曾有二段婚姻。伊迪絲身體相當硬朗，她的家人和照顧者表示，伊迪絲一直都自己打理生活，直到107歲才搬到照護中心。

而自她一百歲之後，伊迪絲的生日就成了威利茨鎮的年度盛事，全鎮的人都與她一同慶祝，今年他們甚至計劃舉辦遊行來紀念伊迪絲的116歲生日。

照顧中心的看護岡薩雷斯說，伊迪斯最期待的可能是家人為她訂購的胡蘿蔔蛋糕，「當她得知蛋糕是胡蘿蔔蛋糕時，她非常興奮。」

伊迪絲的一名遠房親戚說，有時候她會問「為什麼我還在這裡？ 我不明白，」他都會告訴伊迪絲說，「伊迪，上帝對妳有一個計劃。在地球上待的時間這麼長，妳是上帝選中的人。」

根據金氏世界紀錄，現今世界上最長壽的人是來自西班牙的瑪莉亞（Maria Branyas），她出生於舊金山，現年116歲；而伊迪絲目前則是排名第二。