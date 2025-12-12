加州住宅區嚴重氣體爆炸 工程引致房屋解體6人送院（有片）

美國加州希活（Hayward）在當地時間12月11日上午發生氣爆意外。住宅區的建築工地不慎損壞地下體氣管道，引發嚴重爆炸，造成6人受傷送院，其中3人傷勢嚴重。爆炸威力巨大波及3棟民宅，至少一棟房屋被完全夷為平地，附近建築物窗戶震碎，濃煙直衝天際。
據阿拉米達郡消防局副局長Ryan Siben表示，3棟建築物嚴重受損，參與救援的75名消防員中，部分救援人員因觸碰現場掉落電線遭到電擊，一度被迫撤離。目前無法確認受傷的6人是工人員還是居民，其中3人傷勢嚴重。
3棟建築物嚴重受損
附近的閉路電視影片顯示，一台大型挖土機在房屋前挖掘，當工人站在附近時突然發生爆炸。瞬間爆炸聲響起，熊熊烈火吞噬房屋的牆壁和屋頂，碎片和木頭等飛上半空。附近人員愣了幾秒後立即跑入房屋搜尋找傷者。
住在爆炸房屋對面的居民表示，「我們當時坐在屋內，突然一切都震動起來。牆上的東西都掉了下來，我們透過路電視查看，外面就像是戰爭一樣。」
太平洋煤氣電力公司（PG&E）發言人Tamar Sarkissian證實，上午7點35分左右接獲通報，一支非該公司所屬的建築施工隊損壞了地下管道。公司工作人員趕抵現場隔離受損管道，但已從多處洩漏。
令人關注的是，天然氣管道在上午9點25分才停止供應，但爆炸卻在管道關閉10分鐘後發生。Tamar Sarkissian解釋，隔離管道及停止天然氣輸送需要時間，天然氣管道持續輸送了2個小時。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章