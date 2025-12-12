加州住宅區嚴重氣體爆炸 工程引致房屋解體6人送院（有片）

美國加州希活（Hayward）在當地時間12月11日上午發生氣爆意外。住宅區的建築工地不慎損壞地下體氣管道，引發嚴重爆炸，造成6人受傷送院，其中3人傷勢嚴重。爆炸威力巨大波及3棟民宅，至少一棟房屋被完全夷為平地，附近建築物窗戶震碎，濃煙直衝天際。

據阿拉米達郡消防局副局長Ryan Siben表示，3棟建築物嚴重受損，參與救援的75名消防員中，部分救援人員因觸碰現場掉落電線遭到電擊，一度被迫撤離。目前無法確認受傷的6人是工人員還是居民，其中3人傷勢嚴重。