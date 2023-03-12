加州八旬翁駕車困雪堆 靠吃零食「嚐雪」苦撐1周保命

遇上磨難，不要放棄希望……美國加州一名81歲老翁駕車途中，受困於雪堆整整1星期，期間在車內只靠少量零食果腹，吃雪補充水份，蓋單薄被鋪保暖。搜救人員最終發現他的手機訊號，將他救出。老翁在冰天雪地中獨個兒受困，默默待救，求生意志堅定，令人敬佩。
美國有線電視新聞網(CNN)報道，81歲的前太空總署數學家杰里(Jerry Jouret)上月24日從加州大派恩(Big Pine)的山區別墅出發，打算返回內華達州加德納維爾(Gardnerville)的家，卻走錯路，車子在吉爾伯特通道(Gilbert Pass)附近陷入雪堆中受困。
加州連日下大雪
加州近日接連受暴風雪侵襲，持續下了幾天大雪，氣溫從原先的攝氏-1°C度降至-12°C，數萬戶停電，道路被厚厚積雪掩埋，很多駕駛者受困，杰里是其中之一。孫兒克里斯蒂安(Christian Jouret)說，本來車程僅3小時，但杰里走錯路，又遇上大風雪，他出門時沒有做好禦寒準備，只穿一件風衣，車內只有一張薄被和旅館的浴巾，可以用來保暖。
臨危不亂 想辦法自救
身形瘦小的杰里沒有驚惶失措，卻冷靜地想出自救方法。他選擇留在車內，定時「撻車」預熱，藉此保持電池電量；受困期間，他除了吃車內少量的牛角包、糖果和意式脆餅等零食，也會打開車窗取雪來吃，補充水份。可是，受困第3日，他按掣開窗時，電池突然壞了，結果車窗無法再關上，讓寒氣入侵車內。
直至28日，即杰里受困第5日，加州因約縣(Inyo county)警方接到失蹤人口報告，翌日即派人搜救，但行動因風雪一度受阻。至本月2日，即受困第7日，公路巡邏隊終於發現杰里的手機訊號，派直升機搜索，機師發現杰里從車窗伸出手臂求救，很快就將他送院治理。
護士驚訝
克里斯蒂安說，杰里並沒低溫症狀，接受檢查及觀察幾小時後，就可出院，他經歷如此磨難，身體卻沒大礙，護士們都感到驚訝。
克里斯蒂安表示，爺爺雖然身體無恙，但猶有餘悸，他希望爺爺今次經歷能給人們一些啟發，「如果受困，不要放棄希望，我們有些親友以為他九死一生了，(所以)永遠不要放棄希望，身體的堅忍能耐，是很奇妙的」。