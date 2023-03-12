加州八旬翁駕車困雪堆 靠吃零食「嚐雪」苦撐1周保命

遇上磨難，不要放棄希望……美國加州一名81歲老翁駕車途中，受困於雪堆整整1星期，期間在車內只靠少量零食果腹，吃雪補充水份，蓋單薄被鋪保暖。搜救人員最終發現他的手機訊號，將他救出。老翁在冰天雪地中獨個兒受困，默默待救，求生意志堅定，令人敬佩。

美國有線電視新聞網(CNN)報道，81歲的前太空總署數學家杰里(Jerry Jouret)上月24日從加州大派恩(Big Pine)的山區別墅出發，打算返回內華達州加德納維爾(Gardnerville)的家，卻走錯路，車子在吉爾伯特通道(Gilbert Pass)附近陷入雪堆中受困。

加州連日下大雪

加州近日接連受暴風雪侵襲，持續下了幾天大雪，氣溫從原先的攝氏-1°C度降至-12°C，數萬戶停電，道路被厚厚積雪掩埋，很多駕駛者受困，杰里是其中之一。孫兒克里斯蒂安(Christian Jouret)說，本來車程僅3小時，但杰里走錯路，又遇上大風雪，他出門時沒有做好禦寒準備，只穿一件風衣，車內只有一張薄被和旅館的浴巾，可以用來保暖。