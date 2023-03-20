加州夜空突現神秘光芒 天文學家：是太空垃圾返回地球(有片)

美國加州薩克拉門托(Sacramento)空中上周五晚(17日)出現多道神祕光芒，令慶祝聖帕特里克節(St. Patrick's Day)群眾驚訝，紛紛拍片並上傳至社交網。
美聯社報道，居民埃爾南德斯(Jaime Hernandez)在薩克拉門托King Cong釀酒廠參加慶祝活動時，周圍有人注意到天上的光芒，他很快就開始拍攝。他表示，光芒大約40秒後就消失，「我們很震驚，很驚訝能親眼目睹它，全部人都沒見過這樣的東西。」
釀酒廠老闆將影片上傳至Instagram，詢問是否有人可以解開這個謎團。哈佛史密森尼天體物理中心的天文學家麥克道爾(Jonathan McDowell)受訪表示，他有99.9%的把握可以確定這些光芒來自燃燒中的太空垃圾。
天文學家解釋
麥克道爾解釋，國際太空站有一組日本設備用來傳送訊息至1枚通訊衛星並回傳地球，在2017年因衛星退役而過時，因這組重達310公斤的設備佔用太空站寶貴空間，2020年被拋出太空站，它在返回大氣層時會燃燒殆盡。
他形容，這些燃燒的碎片創造了「壯觀的光芒騷」，估計這些太空殘骸當時距離地面約64公里，時速達到數千公里。
麥克道爾指，美國當局證實這套軌道間通信系統(Inter-Orbit Communication System)重返地球的路徑經過加州上空，時間與居民看到天上的光芒時一致。