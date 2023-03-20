加州夜空突現神秘光芒 天文學家：是太空垃圾返回地球(有片)

美國加州薩克拉門托(Sacramento)空中上周五晚(17日)出現多道神祕光芒，令慶祝聖帕特里克節(St. Patrick's Day)群眾驚訝，紛紛拍片並上傳至社交網。

美聯社報道，居民埃爾南德斯(Jaime Hernandez)在薩克拉門托King Cong釀酒廠參加慶祝活動時，周圍有人注意到天上的光芒，他很快就開始拍攝。他表示，光芒大約40秒後就消失，「我們很震驚，很驚訝能親眼目睹它，全部人都沒見過這樣的東西。」

釀酒廠老闆將影片上傳至Instagram，詢問是否有人可以解開這個謎團。哈佛史密森尼天體物理中心的天文學家麥克道爾(Jonathan McDowell)受訪表示，他有99.9%的把握可以確定這些光芒來自燃燒中的太空垃圾。