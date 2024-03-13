加州富婆竟是賊贓大王 逾10年僱人全美各地偷商店化妝品名牌衣服

美國加州一名富裕母親被指操控一個跨州高買集團，過去超過10年僱人在全美數百店舖偷竊化妝品和名牌衣服，估計價值數百萬美元。53歲的Michelle Mack僱用多達12名女性，包機票、住宿和租車費用，其手下得手後會將賊贓寄回她位於加州聖迭戈的豪宅。她在亞馬遜Marketplace開設的網店，以低價出售贓物。調查人員於其豪宅起出大量贓物，形容像「小型市集」。

高買集團｜售賣賊贓獲最少800萬美元暴利 調查人員稱Mack的犯罪集團為「加州女郎」(California Girls)，在十多個州份運作，被盜商店包括連鎖眼鏡店LensCrafters、個人護理及化妝品店Sephora和化妝品店Ulta的231間分店。案情指，警方去年12月6日清晨5時突擊搜查Mack所住市值300萬美元(約2,340萬港元)豪宅，在小一個「小型倉庫」內發現價值35萬美元(約273萬港元)貨品，相信她多年了售賣賊贓獲得最少800萬美元(約6,240萬港元)暴利。調查員於同日突擊搜查Mack旗下竊匪Alina Franco的寓所，搜出價值6.7萬美元(約52萬港元)護膚化妝品。