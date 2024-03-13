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國際
2024-03-13 20:33:25

加州富婆竟是賊贓大王 逾10年僱人全美各地偷商店化妝品名牌衣服

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高買集團｜警方起出的贓物。(互聯網)

美國加州一名富裕母親被指操控一個跨州高買集團，過去超過10年僱人在全美數百店舖偷竊化妝品和名牌衣服，估計價值數百萬美元。53歲的Michelle Mack僱用多達12名女性，包機票、住宿和租車費用，其手下得手後會將賊贓寄回她位於加州聖迭戈的豪宅。她在亞馬遜Marketplace開設的網店，以低價出售贓物。調查人員於其豪宅起出大量贓物，形容像「小型市集」。

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高買集團｜售賣賊贓獲最少800萬美元暴利

調查人員稱Mack的犯罪集團為「加州女郎」(California Girls)，在十多個州份運作，被盜商店包括連鎖眼鏡店LensCrafters、個人護理及化妝品店Sephora和化妝品店Ulta的231間分店。案情指，警方去年12月6日清晨5時突擊搜查Mack所住市值300萬美元(約2,340萬港元)豪宅，在小一個「小型倉庫」內發現價值35萬美元(約273萬港元)貨品，相信她多年了售賣賊贓獲得最少800萬美元(約6,240萬港元)暴利。調查員於同日突擊搜查Mack旗下竊匪Alina Franco的寓所，搜出價值6.7萬美元(約52萬港元)護膚化妝品。

報道指，這個高買集團的竊匪犯案手法包括以名牌包包LV袋作掩飾清空貨架上的貨品，調查人員花了逾兩年時間破案。Mack賊贓王國遭搗破，據悉有兩名女竊賊於Ulta一間分店被捕，其中一人向警方供出替加州一名女子作案，該女子提供清單列出目標店舖，以及竊取商品可得報酬的價目表。警員檢視該被捕女竊賊的手機，發現來自一名女子的數十個短訊，其後證實那是Mack。追查下發現Mack於亞馬遜開設有網店Online Makeup Store，放售逾300項貨品。那些貨品的售價較正價平近一半。根據亞馬遜提交的紀錄，自2012年起，Mack的網店銷售額達800萬美元，包括單是在2022年，便有近200萬美元(約1,560萬港元)收入。

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