加州山區發現人類遺骸　證屬失蹤英演員朱利安山德斯

美國加州當局證實，日前在聖安東尼奧山一處荒野發現的人類骸骨，屬於年初失蹤的65歲英國著名影星朱利安山德斯(Julian Sands)。警方指，仍在調查確實死因，正等待進一步化驗結果。
朱利安山德斯今年1月13日到俗稱「禿頭山」的聖安東尼奧山(Mount San Antonio)攀山時時遇上大風雪後失蹤，當局派出搜索隊展開搜索，截至本月17日進行過8次搜索，並無發現，直至上周六(24日)有登山人士，在聖安東尼奧山發現人類骸骨，聖伯納地諾警長辦公室發表聲明說，骸骨經檢驗後確認屬於朱利安山德斯，他的死因有待進一步的檢驗，目前無未有進一步細節。
涉事山峰自2017年已有至少8人死亡
朱利安山德斯是經驗豐富的登山愛好者，他曾形容自己最幸福的時刻，就是在一個天氣怡人的寒冷早晨即將登頂。發現其骸體的聖安東尼奧山是聖蓋博山(San Gabriel Mountains)的最高峰，是洛杉磯居民的熱門景點。警方指，從2017年至2022年間已知有8人死亡。當地環境已經愈來愈危險。加州在去年12月和今年1月間遭逢接連的暴風雨侵襲，包括聖安東尼奧山在內的山脈被大雪覆蓋。
朱利安山德斯於80年代入行，多年來參演多部經典影視作品，包括1984年越戰電影《殺戮戰場》(The Killing Fields)，1995年《兩顆絕望的心》(Leaving Las Vegas)，2003年與成龍合作《飛龍再生》(The Medallion)，還演出2019年上映的亞洲片《夕霧花園》，同片由阿部寬、李心潔、張艾嘉參與演出。