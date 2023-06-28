加州山區發現人類遺骸　證屬失蹤英演員朱利安山德斯

美國加州當局證實，日前在聖安東尼奧山一處荒野發現的人類骸骨，屬於年初失蹤的65歲英國著名影星朱利安山德斯(Julian Sands)。警方指，仍在調查確實死因，正等待進一步化驗結果。

朱利安山德斯今年1月13日到俗稱「禿頭山」的聖安東尼奧山(Mount San Antonio)攀山時時遇上大風雪後失蹤，當局派出搜索隊展開搜索，截至本月17日進行過8次搜索，並無發現，直至上周六(24日)有登山人士，在聖安東尼奧山發現人類骸骨，聖伯納地諾警長辦公室發表聲明說，骸骨經檢驗後確認屬於朱利安山德斯，他的死因有待進一步的檢驗，目前無未有進一步細節。