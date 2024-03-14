加州拆彈小組演習驚傳爆炸　16名SWAT成員送醫

《ABC》新聞報導，16名受傷成員中，有2人受到皮肉傷、1人因腿部受傷需手術治療、其餘13人出現頭暈及耳鳴症狀。

美國特種武器和戰術部隊（SWAT）在南加州的一處練習場，14日驚傳演習意外！橘郡警長辦公室表示，演習途中突然發生爆炸，造成16名成員受傷送醫，其中一人須手術治療。

最嚴重的傷勢是腿傷

《ABC》新聞報導，16名受傷成員中，有2人受到皮肉傷、1人因腿部受傷需手術治療、其餘13人出現頭暈及耳鳴症狀。

據了解，這起爆炸意外發生在下午將近1時左右，地點是爾灣（Irvine）偏遠地區的一座室內設施，目前尚不清楚爆炸原因，但事故是在拆彈小組訓練時發生。

警方還說，SWAT成員中最嚴重的傷勢是腿傷，不會危及生命但需要手術；另外兩名傷者則不需要手術。