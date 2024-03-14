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國際
2024-03-14 13:16:00

加州拆彈小組演習驚傳爆炸　16名SWAT成員送醫

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加州拆彈小組演習驚傳爆炸　16名SWAT成員送醫

《ABC》新聞報導，16名受傷成員中，有2人受到皮肉傷、1人因腿部受傷需手術治療、其餘13人出現頭暈及耳鳴症狀。

美國特種武器和戰術部隊（SWAT）在南加州的一處練習場，14日驚傳演習意外！橘郡警長辦公室表示，演習途中突然發生爆炸，造成16名成員受傷送醫，其中一人須手術治療。

最嚴重的傷勢是腿傷

《ABC》新聞報導，16名受傷成員中，有2人受到皮肉傷、1人因腿部受傷需手術治療、其餘13人出現頭暈及耳鳴症狀。

據了解，這起爆炸意外發生在下午將近1時左右，地點是爾灣（Irvine）偏遠地區的一座室內設施，目前尚不清楚爆炸原因，但事故是在拆彈小組訓練時發生。

警方還說，SWAT成員中最嚴重的傷勢是腿傷，不會危及生命但需要手術；另外兩名傷者則不需要手術。

橘郡警方講解案情（圖／美聯社）

橘郡警方講解案情（圖／美聯社）

沒有FBI人員受傷

而據《美聯社》直升機空拍的新聞畫面顯示，一個小型單層建築物拉起黃色警戒線，周圍是草地。

美國聯邦調查局（FBI）發言人艾米勒 (Laura Eimiller)表示，沒有FBI人員受傷，並說FBI將帶頭調查這起事故。

艾米勒稱，位於洛杉磯以南的「FBI探員克羅區域戰術訓練設施」（Jerry Crowe Regional Tactical Training Facility），為聯邦調查局（FBI）和當地執法機構舉辦槍械培訓和資格考試的場地。

據悉，特種武器和戰術部隊（英文：Special Weapons And Tactics；縮寫：S.W.A.T.）是美國創立的一種特種警察部隊，主要負責高風險任務，如執行對武裝嫌犯的逮捕、人質救援、反恐作戰及處理重大武裝危機等。全球許多國家或地區都仿效美國模式，將其特種警察命名為特種武器和戰術部隊。
 

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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