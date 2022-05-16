加州教堂槍擊案 | 槍手鐵鍊鎖門血洗台裔教友1死5傷 醫生阻行兇慘遭擊斃

美國連續兩日發生嚴重槍擊案，一名槍手周日闖入南加州一間教堂行兇，造成1死5傷，死傷者均為台裔，當地華文傳媒稱，被捕疑犯亦疑似台裔。當時教堂內正舉行午餐會，約有40人，均為長者，槍手期間用鐵鍊鎖著大門，準備大開殺戒，幸牧師及信眾趁他換子彈時合力制服他，否則死傷者將更多。警方指信眾與槍手素不相識，槍手亦非當地居民，正調查其行兇動機。

美國教堂槍擊案 加州台裔聚會1死5傷

案發在當地時間下午一時許，該名槍手闖入奧蘭治縣拉古納伍茲(Laguna Woods)市的日內瓦長老會教堂(Geneva Presbyterian Church)。該教堂當時正進行台灣教會崇拜後的午餐會，一名四十多歲醫生衝前阻止槍手開槍時，慘遭擊斃，幸牧師抓住槍手換子彈的空檔，以椅子襲擊他，其他信眾一湧而上壓制槍手，並用電線綁起他。

警員趕抵拘捕一名來自拉斯維加斯的68歲亞裔疑犯，並在現場檢獲2把手槍，暫未知其行兇動機及是否涉及仇恨犯罪。一名負責接待的教友表示，因見疑兇在午餐會後期才進場，便問他「好像從未看過你」，對方回答以前曾來過。

美國槍擊案 平靜退休者社區染血

不幸身亡的醫生據報當日是陪母親到教堂，5名傷者則介乎66至92歲，當中4人傷勢嚴重。案發的拉古納伍茲市是退休人士聚居地，人口約1.8萬人，逾80%為65歲以上，有居民表示區內向來平靜，「午夜12時獨自出門，亦不會有事」，沒料「零罪案」社區竟驚爆嚴重槍擊案。奧蘭治縣警官哈洛克(Jeff Hallock)讚揚教友奮不顧身，展現「非凡的英勇與膽識」，否則事態將更嚴重。

在本案發生前一日，紐約州水牛城一個非裔社區，一間超市遭槍手闖入行兇，造成10死3傷。被捕疑犯為一名白人青年，曾發表種族仇恨言論。