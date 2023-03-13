加州暴雨成災 男子水浸街道徒手捉大魚(有片)

美國加州最近飽受惡劣天氣困擾，上月底遭罕見冬季風暴吹襲，帶來大雨和大雪，在剛過去的周末又有數個縣遭暴雨侵襲，降下多達30厘米雨量，最少兩人死亡。在聖塔克魯茲縣城市沃森維爾，有人拍到一名男子於水浸街道上，徒手捉起一條近兩呎長的大魚，之後開心返回車上。有網民笑稱，晚餐有魚食。

加州暴雨｜河堤崩塌8500人疏散

加州的暴雨還未完，氣象部門指另一個風暴最快周一抵達，將帶來大雨、山區降雪及刮起大風，部分地區可能遭洪水淹浸。在上周末的暴雨中，帕賈羅河(Pajaro River)周六出現決堤令蒙特雷縣逾8,500人需疏散，包括帕賈羅社區約1,700人，該處遭洪水淹沒變成澤國。在蒙特雷縣附近的薩利納斯河，有駕駛者連人帶車被洪水沖走，他被困在一塊凸起的小土上需直升機救援。