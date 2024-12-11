加州森林山火！雪兒芭芭拉史翠珊等荷李活名星淪災民逃離豪宅(有片)

據美媒報道，南加州地區在當地時間12月9日發生森林大火，一開始只是一場小小的灌木叢火災，但未能撲滅，火勢便一路延燒到海岸邊，晚上當局便發出了強制疏散命令。

大火每分鐘燃燒超過五個足球場

洛杉磯國家氣象局周二上午警告稱，火勢如此猛烈，改變了當地的風向，「使風吹向大火」，助長大火一發不可收拾。據CNN報導稱，大火每分鐘燃燒的面積超過五個足球場。

由於大火的影響，馬里布市宣布，所有學校在12月10日關閉，大學要求學生在校園圖書館和學生中心就地避難。

而曾演出電影《翻生侏羅館》的資深男星Dick Van Dyke也是災民，他在Facebook上發文表示，他和妻子帶著寵物們逃離了價值800萬美元（約6221萬港元）的豪宅，但過程中一隻名為Bobo的貓咪失蹤，「我們祈禱牠一切順利，也祈禱我們的社區能夠在這場可怕的火災中倖存下來。」