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國際
2024-12-11 13:43:00

加州森林山火！雪兒芭芭拉史翠珊等荷李活名星淪災民逃離豪宅(有片)

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南加州發生森林大火，馬里布居民緊急撤離。（美聯社）

南加州發生森林大火，馬里布居民緊急撤離。（美聯社）

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荷李活名星慘淪災民！美國南加州發生嚴重森林大火，住在馬里布的居民，包括雪兒(Cher) 和芭芭拉·史翠珊(Barbra Streisand)都被迫逃離家園。

據美媒報道，南加州地區在當地時間12月9日發生森林大火，一開始只是一場小小的灌木叢火災，但未能撲滅，火勢便一路延燒到海岸邊，晚上當局便發出了強制疏散命令。

美國南加州森林山火，火勢仍未及控制。（美聯社） 美國南加州森林山火，有消防員以消防喉救火。（美聯社） 美國南加州森林山火，有消防員以消防喉救火。（美聯社） 美國南加州森林山火，當局出動直升機救火。（美聯社） 美國南加州森林山火，當局出動直升機救火。（美聯社） 美國南加州森林山火，當局出動直升機救火。（美聯社） 美國南加州森林山火，在強風下難撲滅火種。（美聯社） 美國南加州森林山火。（美聯社） 美國南加州森林山火。（美聯社） 美國南加州森林山火。（美聯社） 美國南加州森林山火。（美聯社） 美國南加州森林山火。（美聯社） 美國南加州森林山火，火場面積一發不可收拾。（美聯社）

大火每分鐘燃燒超過五個足球場

洛杉磯國家氣象局周二上午警告稱，火勢如此猛烈，改變了當地的風向，「使風吹向大火」，助長大火一發不可收拾。據CNN報導稱，大火每分鐘燃燒的面積超過五個足球場。

由於大火的影響，馬里布市宣布，所有學校在12月10日關閉，大學要求學生在校園圖書館和學生中心就地避難。

而曾演出電影《翻生侏羅館》的資深男星Dick Van Dyke也是災民，他在Facebook上發文表示，他和妻子帶著寵物們逃離了價值800萬美元（約6221萬港元）的豪宅，但過程中一隻名為Bobo的貓咪失蹤，「我們祈禱牠一切順利，也祈禱我們的社區能夠在這場可怕的火災中倖存下來。」

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雪兒在酒店避難

據《紐約時報》報道，歌手雪兒在12月9日晚上帶著寵物逃到了安全地區，她的公關證實她正在酒店避難。另外，芭芭拉史翠珊的團隊也正在確認她的狀況。

據悉截至12月10日下午，這場大火的面積已蔓延至 2,800 英畝，幾乎完全不受控制，至少8千棟房屋和建築可能受到大火波及。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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