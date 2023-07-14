加州海獺離奇攻擊衝浪客 啃咬衝浪板 當局發出追捕令(有片)

美國加州海岸最近出現一隻離奇騷擾衝浪客的海獺，牠會爬上衝浪板，不顧驅趕把衝浪板霸佔，甚至啃咬衝浪板。當局已派專人追捕這隻海獺，免牠危及衝浪客安全。
美媒報道，在三藩市以南約90分鐘車程的聖克魯斯(Santa Cruz)，保護野生動物部門已張貼告示，警告民眾小心這隻5歲大的雌性海獺。牠騷擾衝浪客已有數周，但最近變本加厲。
從本月10日上傳網絡的短片可見，這隻海獺爬上一名男子的衝浪板，當男子嘗試搖晃及翻轉衝浪板將牠甩開時，牠緊緊抓著衝浪板並一度撲向對方，最後開始咬衝浪板，絲毫不肯罷手。
衝浪客：很害怕
事發於本月9日，遭到海獺攻擊的Joon Lee對《洛杉磯時報》說他當時感到害怕，「我試圖游開，但還未游得遠牠就咬我的(衝浪板)腳繩，令我驚慌失措」。
美國魚類與野生動物管理局發聲明表示：「鑑於公共安全風險升高，已部署一組來自加州魚類與野生動物部及蒙特瑞灣水族館、接受過捕捉和處理海獺訓練的人員，嘗試將牠捕獲並重新安置。」
拓荒者捕殺海獺
很久以前，美國的拓荒者為了毛皮而捕獵海獺，直到20世紀初才停止，但已使海獺數量降至幾近滅絕。如今海獺仍然瀕危，不過數量已回升，目前在北太平洋海域據報約有3,000隻。
衝浪客、獨木舟愛好者和帆船運動員鮮有在海上遇到海獺。由於海獺游泳時只見到牠們小小的頭部冒出水面，有時以仰式游泳，人們常覺得牠們可愛。
海獺具攻擊性
然而，海獺其實是有攻擊性的掠食動物，牠們的啃咬具有危險性。可是，在聖克魯斯海岸出沒的這隻海獺行為仍屬不正常，專家對於牠為何如此具攻擊性不太清楚。
有科學家卻認得這隻海獺。《紐約時報》報道，牠的母親被人類捕捉，在飼養環境中生下牠，因太常被餵養，牠已失去天生對人類的懼怕。