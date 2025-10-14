加州滅門案案情曝光 夫妻咖啡店欠巨債「毒死兩女再上絕路」

美國加州三藩市一棟豪宅，日前驚傳一家4口滅門慘劇，案情細節曝光，這對夫妻檔開設多間咖啡店，但疫情爆發後陷入財務困境，欠下巨額債務，疑似先毒殺女兒再走上絕路。
《三藩市紀事報》（San Francisco Chronicle）報道，當地警方於10月10日下午1時30分左右接獲報案，發現屋內4人死亡。死者為57歲男子Thomas Ocheltree、53歲越南裔妻子Paula Truong，以及2名分別為12歲和9歲的女兒。
報道指出，就在2天前，Ocheltree的哥哥就察覺有些異狀，「我已經6天沒聽到我弟弟的消息了，這不尋常。」他表示，當時弟媳走出門迎接他，「她站在門外，沒有請我進去，讓我覺得很奇怪。」Paula當時告訴他，丈夫去打高爾夫球，還「遺失了手機」。
之後，他突然收到弟媳發來的簡訊，「請幫幫我，他今天的狀況不對，我和女兒們都很害怕。」他越想越不對勁，於是聯絡警方察看，豈料已來不及，Ocheltree和2名女兒分別陳屍於各自床上，遺體上覆蓋著毯子，Paula的遺體則在車房內被發現，初步研判為上吊身亡。消息人士透露，Ocheltree臉部腫脹，頭部周圍有血跡。
面對財務壓力 曾將房子抵押
報道指出，這對夫妻在疫情後陷入嚴重財務困境，兩人曾經營多間咖啡店，2020年還購入一間熟食店，改裝為販賣酒品與咖啡的複合店，但事業在2023年陸續停擺。報道稱，兩人為緩解財務壓力，將房子抵押，但不久拖欠貸款，導致房屋被法院拍賣予一間金融公司。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章