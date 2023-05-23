加州男好心助鴨媽媽鴨仔過馬路遭撞死 妻子來自香港育兩幼孩

美國加州羅克林(Rocklin)一名41歲父親駕車載孩子回家，見到鴨媽媽帶著一群鴨仔橫過一個十字路口時遇上困難，遂好心落車助鴨群過馬路，帶牠們到安全地方。豈料路過人士看著這窩心一幕時，突然一輛汽車風馳電掣駛至撞上這名好心爸爸，他當場死亡。肇事司機為一名17歲少女，事後未有被捕。死者為Casey Rivara，與妻子Angel Chow育有分別11歲和6歲的女兒和兒子。Angel在17歲時從香港到Rivara就讀的高中做交換生，兩人遇上後相戀。他們一起23年，婚後Rivara是個顧家好男人，最近更開始在子女的學校工作，以便就近照顧孩子。

目擊者：車子突然出現

有目擊者稱，事發在上周四晚8時15分左右，她和子女看著Rivara助鴨群過馬路，「他們(子女)說噢，好得意。他(Rivara)很好心，然後一切發生很突然，他遭車子撞倒」。另一車子司機的12歲兒子William Wimsatt拍下Rivara的善行，穿著酒紅色上衣的他小心地護著鴨媽媽和鴨仔離開車路，Wimsatt說：「他下了車，小心趕著鴨群，所有人為他的好心鼓掌。鴨仔當時過不到馬路，他助牠們脫困。」

Wimsatt憶述事發非常突然，Rivara遭不知從哪裡駛來的車撞上，「我只記得聽到聲響，然後他身子飛過十字路口，他的鞋子和其中一隻襪子落在我們車前」。Wimsatt指，Rivara是唯一落車幫助那群鴨仔的人，「他可能是區內最好的人，發生這樣的事並不公平」。Rivara兩名孩子不幸在車內目堵爸爸被撞一刻，Wimsatt的母親立即下車上前安慰他們。