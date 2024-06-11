加州男玩滑翔傘衝浪飄到無人海灘 用石頭砌「HELP」自救(有片)

危險關頭，自救很重要……美國加州一名男子玩滑翔傘衝浪時，意外飄到一處無人海灘，求助無門之際便想到利用石頭砌出「HELP」大字…… 《紐約郵報》報道，事發於周日(9日)上午，男子隨風飄到聖何塞(San Jose)西南面約25英里的達文波特海灘(Davenport Beach)，在身上沒有通訊裝備、無法回到市區的情況下，只好碰運氣，利用周圍的岩石砌出「HELP」字樣求救。果然，一架私人直升機的乘客在空中看見海灘上出現「HELP」這求救訊號，便立即撥打911報警求助。

海灘旁是 峭壁 從消防隊發放的影片可見，男子受困的海灘旁邊就是峭壁，地形不適合直升機降落。最後，直升機停在半空，救援人員隨著繩索而下，再把男子吊到安全地方，過程驚險。

報道指，該名男子沒有受傷，暫未清楚他在無人海灘上受困了多久。