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國際
2024-06-11 18:15:03

加州男玩滑翔傘衝浪飄到無人海灘 用石頭砌「HELP」自救(有片)

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男子在沙灘上用石頭砌出「HELP」大字，獲幸運之神眷顧，最終由兩名救援人員協助脫困。(互聯網)

男子在沙灘上用石頭砌出「HELP」大字，獲幸運之神眷顧，最終由兩名救援人員協助脫困。(互聯網)

危險關頭，自救很重要……美國加州一名男子玩滑翔傘衝浪時，意外飄到一處無人海灘，求助無門之際便想到利用石頭砌出「HELP」大字……

《紐約郵報》報道，事發於周日(9)上午，男子隨風飄到聖何塞(San Jose)西南面約25英里的達文波特海灘(Davenport Beach)，在身上沒有通訊裝備、無法回到市區的情況下，只好碰運氣，利用周圍的岩石砌出「HELP」字樣求救。果然，一架私人直升機的乘客在空中看見海灘上出現「HELP」這求救訊號，便立即撥打911報警求助。

直升機把兩名救援人員吊落海灘，協助吊起受困男子。(互聯網) 救援直升機把受困男子吊上峭壁上方的平地。(互聯網) 救援直升機把受困男子吊上峭壁上方的平地。(互聯網)

海灘旁是峭壁

從消防隊發放的影片可見，男子受困的海灘旁邊就是峭壁，地形不適合直升機降落。最後，直升機停在半空，救援人員隨著繩索而下，再把男子吊到安全地方，過程驚險。

報道指，該名男子沒有受傷，暫未清楚他在無人海灘上受困了多久。

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