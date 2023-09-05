加州胖男劫珠寶店反遭店員暴打 被扯甩衫露腩肉 拉褲尷尬慌逃(有片)

緊張關頭，當劫匪欲取走櫃內的珠寶之際，店內3人即撲上前試圖制服劫匪，對他熊抱兼拳打腳踢，又將他撞向破爛的展示櫃。店員似乎打得興起，再捉著胖男，用棍棒猛毆他。店員猛烈攻勢下，胖男全無招架能力，一直低頭捱打，最後無奈敗走，痛苦表情盡現。

美國加州發生一宗喜感十足的珠寶店劫案，事發於本月2日當地時間下午2時20分左右，一名肥胖男子欲打劫洛杉磯東部埃爾蒙特(El Monte)一間珠寶店，從片段可見，該名穿黑衣黑褲、頭笠衛衣帽的胖男從紙箱取出驅熊噴霧，先向珠寶店外坐著的男子噴一噴，進入店內便拿起鐵錘狠砸一旁的展示櫃。

胖賊尷尬敗走

胖男往門口逃走時，店員仍未罷手，拉著他不放，最終胖男上衣被扯甩，頓時露出米芝蓮人腩肉，落荒逃走。混亂間，他的褲子也被扯脫，孖煙囪內褲外露，在人來人往的大街上一邊拉著褲子，一邊逃跑，十分尷尬。此時，店員也追出來，把他逮住。

報道指，該名胖男約3星期前已到過珠寶店，當時形跡可疑，店員就暗中拍下他的照片，今次案發後，店員對比照片，發現是同一人，懷疑3周前先來踩線。

一家齊心抗賊

該珠寶店由一家人經營，這次3叔姪合力擊退劫匪。同任店員的妹妹受訪表示，見胖男用錘子砸櫃便意識到是打劫，於是立即鎖門，以防止其同黨入店支援。胖男被圍毆，就亂噴手上的驅熊噴霧還擊，她眼睛被噴中，當時很害怕，感到渾身灼熱，叔叔和兄長也被噴到。

為何家人如此奮勇抗賊？女店員說，他們辛勤工作，日做夜做守護家業，外人卻來砸搶，「很不公平」。