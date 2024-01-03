熱門搜尋:
六合彩 羽田機場 日本地震 姜濤 農曆新年2024 魚町銀天街 木屋燒烤 彩虹邨重建 萬千星輝頒獎典禮2023 MIRROR 恒生指數 日圓匯率 山姆超市 周庭 騙案 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 劉馬車
Ad Block Ad Block
返回
國際
2024-01-03 18:17:23

加州10歲童炫耀父親擁槍 當場射殺同齡男童

分享：
案中死者弗賴爾森。(互聯網)

案中死者弗賴爾森。(互聯網)

美國北加州一名10歲男童涉嫌使用父親的槍械射殺另一名男童被捕。

美聯社報道，警方表示案發於上周六(1230)，於薩克拉門托市郊山麓農場(Foothill Farms)一座停車場內，一名10歲男童被發現頭部和頸部流血，重傷倒地，救護員給他即場搶救，惜送院後不治。法醫其後經DNA鑑定，確認死者為弗賴爾森(Keith Frierson)

母親連失至親

男童母親受訪表示，兒子案發前不久才出門踩單車，「不到15分鐘，我就失去了兒子」。丈夫剛於一年前去世，至今又痛失小兒子。

警方指，事發前，開槍的10歲男童前去父親的貨車幫他拿香煙，見到車上有一把裝了子彈的槍，男童將其拿起把玩，並向受害人「吹噓說他父親有槍」，隨後便朝對方開了一槍，再跑進附近一幢公寓。警方到場，要求公寓裡的人離開，並當場拘捕涉案男童。

案中死者弗賴爾森。(互聯網) 民眾放置玩具等物品悼念死者。(互聯網) 民眾舉行燭光集會悼念死者。(互聯網) 死者弗賴爾森與母親和兄長合照。(互聯網) 死者弗賴爾森。(互聯網) 死者弗賴爾森。(互聯網) 民眾在案發現場放置玩具等物品悼念死者。(互聯網)

男童父親犯案纍纍

男童因涉嫌謀殺面臨控罪，其父親亦因涉嫌犯下數宗刑事罪被捕，面臨包括藏有失槍、在車上放置上膛槍械、危害兒童等控罪。案發後，他將涉案槍械扔進垃圾桶圖毀滅證據，警方最終在垃圾桶裡尋回。

警方表示，男童父親曾是一名重罪犯，法律禁止他擁有或持有槍械，而涉案槍械早在2017年報失。他正被拘押，獲准以50萬美元(390萬港元)保釋。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受