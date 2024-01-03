加州10歲童炫耀父親擁槍 當場射殺同齡男童

警方指，事發前，開槍的10歲男童前去父親的貨車幫他拿香煙，見到車上有一把裝了子彈的槍，男童將其拿起把玩，並向受害人「吹噓說他父親有槍」，隨後便朝對方開了一槍，再跑進附近一幢公寓。警方到場，要求公寓裡的人離開，並當場拘捕涉案男童。

男童母親受訪表示，兒子案發前不久才出門踩單車，「不到15分鐘，我就失去了兒子」。丈夫剛於一年前去世，至今又痛失小兒子。

美聯社報道，警方表示案發於上周六(12月30日)，於薩克拉門托市郊山麓農場(Foothill Farms)一座停車場內，一名10歲男童被發現頭部和頸部流血，重傷倒地，救護員給他即場搶救，惜送院後不治。法醫其後經DNA鑑定，確認死者為弗賴爾森(Keith Frierson)。

男童父親犯案纍纍

男童因涉嫌謀殺面臨控罪，其父親亦因涉嫌犯下數宗刑事罪被捕，面臨包括藏有失槍、在車上放置上膛槍械、危害兒童等控罪。案發後，他將涉案槍械扔進垃圾桶圖毀滅證據，警方最終在垃圾桶裡尋回。

警方表示，男童父親曾是一名重罪犯，法律禁止他擁有或持有槍械，而涉案槍械早在2017年報失。他正被拘押，獲准以50萬美元(約390萬港元)保釋。