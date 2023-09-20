加州19歲少年Foresthill Bridge打鞦韆受困半空　警察消防冒險垂吊救人(有片)

加州當地警方表示，這起意外發生在18日，一名19歲的少年為了尋求刺激，竟然和另一名17歲的朋友跑到高達222.5公尺的森丘大橋上玩盪鞦韆，還將過程拍成影片。隨後，少年的簡易設備發生故障，無法將他拉起，導致他被掛在半空中動彈不得。

美國近來經常出現青少年的魯莽行為，繼站在火車頂「火車衝浪」後，加州又傳出有一名19歲的少年在森丘大橋（Foresthill Bridge）上玩命盪鞦韆，結果受困在半空，最後動員大批警員及消防員將他救起。

30年來第一宗森丘大橋救援事件

加州當地警方表示，這宗意外發生在18日，一名19歲的少年為了尋求刺激，竟然和另一名17歲的朋友跑到高達222米的Foresthill Bridge上玩打鞦韆，還將過程拍成影片。隨後，少年的簡易設備發生故障，無法將他拉起，導致他被掛在半空中動彈不得。普萊瑟縣治安官辦公室和加州消防局NEU共派出24名人員到現場協助救援，一名救難人員冒著危險垂降到這名少年身邊將他救起。加州消防局隊長Nolan Hale表示：「這是30年來第一宗森丘大橋的現場救援事件。」

Nolan Hale表示，現在森丘大橋已禁止進行任何危險活動，包括高空彈跳和定點跳傘，因為該座大橋已年久失修，多處都有待修復，相當危險。據悉該名少年在受困1.5小時獲救後並無大礙，事後也拒絕就醫。而兩名少年也被警方開出非法侵入的傳票。森丘大橋於1973年啟用，曾有多部電影和廣告都在此取景。其中包括雲迪素Vin Diesel所主演的《xXx》，片中他開著車衝下橋，然後跳傘到另一輛車裡的伙伴們身邊。

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