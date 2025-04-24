加州GDP超越日本 躍升全球第4大經濟體 州長斥特朗普關稅損害經濟

美國加州州長辦公室周三(23日)表示，加州已超越日本，躍升為全球第4大經濟體。根據國際貨幣基金(IMF)和美國經濟分析局(BEA)的數據，加州名目GDP達4.1萬億美元，超過日本的4.02萬億美元，排名僅次於美國、中國及德國。

加州「富可敵國」

據國際貨幣基金發布的2024年世界經濟展望數據、及美國經濟分析局的資料，加州名目GDP達4.1萬億美元，可說「富可敵國」。全球前3大經濟體的數字分別為美國29.18萬億、中國18.74萬億、德國4.65萬億。

加州州長辦公室指出，與此同時，加州的經濟增長速度超越全球前3大經濟體。過去4年，加州經濟持續強勁增長，2021至2024年的名目GDP年均增長率達7.5%。加州已超越日本榮登全球第4大經濟體，但數據也顯示，印度有望在2026年超越加州。