加州GDP超越日本 躍升全球第4大經濟體 州長斥特朗普關稅損害經濟

美國加州州長辦公室周三(23日)表示，加州已超越日本，躍升為全球第4大經濟體。根據國際貨幣基金(IMF)和美國經濟分析局(BEA)的數據，加州名目GDP達4.1萬億美元，超過日本的4.02萬億美元，排名僅次於美國、中國及德國。
加州「富可敵國」
據國際貨幣基金發布的2024年世界經濟展望數據、及美國經濟分析局的資料，加州名目GDP達4.1萬億美元，可說「富可敵國」。全球前3大經濟體的數字分別為美國29.18萬億、中國18.74萬億、德國4.65萬億。
加州州長辦公室指出，與此同時，加州的經濟增長速度超越全球前3大經濟體。過去4年，加州經濟持續強勁增長，2021至2024年的名目GDP年均增長率達7.5%。加州已超越日本榮登全球第4大經濟體，但數據也顯示，印度有望在2026年超越加州。
加州經濟成功原因
加州州長辦公室表示，加州推動全國經濟增長，每年向聯邦政府繳納的稅收，比所獲得的聯邦資金多出逾830億美元。加州是全美最大的農業生產州份，同時也是美國製造產值的中心，有超過3.6萬間製造公司，僱用超過110萬加州居民。
加州州長紐瑟姆(Gavin Newsom)發聲明，歸納出加州成功原因，表示加州經濟之所以蓬勃發展，是因為投資人民、將永續發展列為優先事項，並相信創新的力量。
州長炮轟特朗普
但紐瑟姆也批評總統特朗普的關稅政策，指出「我們(加州)的進展正受到目前聯邦政府魯莽關稅政策的威脅。加州經濟為全國提供動力，必須受到保護」。
根據加州州長辦公室，關稅政策預計每年將使美國經濟縮水1,000億美元，而「傷害」將持續擴大，企業和消費者面臨的高成本問題也日益嚴重。