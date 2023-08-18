加拿大不獲納入中國出境旅遊名單　兩國交惡恐致觀光業陷困境

記者鄒慈芸／綜合報道
文旅部10日上午公布了第三批出境旅遊國家名單，不過加拿大卻因為「外國干涉指控」被排除在外，讓不少加拿大媒體擔心，兩國關係惡化後，恐讓當地觀光旅遊業陷入發展困境。
名單中增加了78個國家
這次的名單中增加了78個國家，其中包含熱門旅遊國美、日、韓、澳等，目前名單上共計有138個國家，不過身為美國鄰居的加拿大，這次仍然被排除在外。
事緣加拿大致府在9日表示，內地通訊軟體微信上的許多新聞公眾號，報道了有關加拿大國會議員莊文浩（Michael Chong）的不實訊息，懷疑北京當局是幕後主使，企圖利用媒體帶動輿論，干涉加拿大內政，除此之外，雙方還上演了「互相驅逐外交官」的戲碼，關係降到冰點。
每年帶來超過7.4億美元觀光收入
對於加拿大排除在旅遊名單外一事，中國駐加拿大使館回應稱：「近來加方頻頻炒作所謂『中國干預』，各種反亞裔種族歧視行為在加拿大激增，中國政府秉持保護海外中國公民的安全為原則，希望他們能在安全友好的環境中旅行。」
根據統計，在疫情爆發前，中國遊客每年可為加拿大帶來超過7.4億美元（約57.9億港元）的觀光收入，如今失去了「大客源」，也讓不少媒體預測，這恐怕會讓加拿大在疫後觀光復甦的賽場上，落後他國一大截。
加拿大旅遊局表示，中國是僅次於英國的長途飛行觀光客市場，從加中貿易理事會2021年的報告顯示，2018年有超過70萬名中遊客前往加拿大旅遊，每位遊客平均消費2,600加元（約1.5萬港元），如今雙邊緊張的局勢，使中國客赴加拿大旅遊的未來充滿了不確定性。
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