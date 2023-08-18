加拿大不獲納入中國出境旅遊名單　兩國交惡恐致觀光業陷困境

記者鄒慈芸／綜合報道

文旅部10日上午公布了第三批出境旅遊國家名單，不過加拿大卻因為「外國干涉指控」被排除在外，讓不少加拿大媒體擔心，兩國關係惡化後，恐讓當地觀光旅遊業陷入發展困境。

名單中增加了78個國家

這次的名單中增加了78個國家，其中包含熱門旅遊國美、日、韓、澳等，目前名單上共計有138個國家，不過身為美國鄰居的加拿大，這次仍然被排除在外。

事緣加拿大致府在9日表示，內地通訊軟體微信上的許多新聞公眾號，報道了有關加拿大國會議員莊文浩（Michael Chong）的不實訊息，懷疑北京當局是幕後主使，企圖利用媒體帶動輿論，干涉加拿大內政，除此之外，雙方還上演了「互相驅逐外交官」的戲碼，關係降到冰點。