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2023-06-16 10:25:00

加拿大中部發生嚴重車禍最少15死　大部分為長者(有片)

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加拿大中部發生嚴重車禍最少15死，大部分為長者。(AP)

加拿大中部發生嚴重車禍最少15死，大部分為長者。(AP)

加拿大中部曼尼托巴省發生嚴重車禍，造成至少15名長者死亡。事發在當地星期四(15)上午11時許，一輛載有25名長者及行動不便人士的小型旅遊巴前往賭場途中，駛至曼尼托巴省(Manitoba)西南部卡貝里鎮附近，與一輛貨車相撞，旅遊巴起火焚燬，消防到場撲救。

網上流傳的片段顯示，其中肇事白色旅遊巴翻側和冒出大量濃煙，現場有消防員向起火車輛噴水。網上照片亦顯示有輪椅助行器等散落路面，有遺體以帆布覆蓋。

白色旅遊巴翻側和冒出大量濃煙。(網上圖片) 白色旅遊巴翻側和冒出大量濃煙。(網上圖片)

貨車及旅遊巴司機生還

貨車車頭損毀，旅遊巴燒剩支架。皇家騎警指，已動用所有可用資源到場救援，事故造成15人死亡、10人受傷送院，正調查意外原因。涉事貨車司機及旅遊巴司機生還，但無透露事故責任誰屬。曼尼托巴省省長Heather Stefanson及總理杜魯多對車禍表示難過。

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