加拿大中部發生嚴重車禍最少15死　大部分為長者(有片)

加拿大中部曼尼托巴省發生嚴重車禍，造成至少15名長者死亡。事發在當地星期四(15日)上午11時許，一輛載有25名長者及行動不便人士的小型旅遊巴前往賭場途中，駛至曼尼托巴省(Manitoba)西南部卡貝里鎮附近，與一輛貨車相撞，旅遊巴起火焚燬，消防到場撲救。

網上流傳的片段顯示，其中肇事白色旅遊巴翻側和冒出大量濃煙，現場有消防員向起火車輛噴水。網上照片亦顯示有輪椅助行器等散落路面，有遺體以帆布覆蓋。