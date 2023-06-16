加拿大中部發生嚴重車禍最少15死　大部分為長者(有片)

加拿大中部曼尼托巴省發生嚴重車禍，造成至少15名長者死亡。事發在當地星期四(15日)上午11時許，一輛載有25名長者及行動不便人士的小型旅遊巴前往賭場途中，駛至曼尼托巴省(Manitoba)西南部卡貝里鎮附近，與一輛貨車相撞，旅遊巴起火焚燬，消防到場撲救。
網上流傳的片段顯示，其中肇事白色旅遊巴翻側和冒出大量濃煙，現場有消防員向起火車輛噴水。網上照片亦顯示有輪椅助行器等散落路面，有遺體以帆布覆蓋。
貨車及旅遊巴司機生還
貨車車頭損毀，旅遊巴燒剩支架。皇家騎警指，已動用所有可用資源到場救援，事故造成15人死亡、10人受傷送院，正調查意外原因。涉事貨車司機及旅遊巴司機生還，但無透露事故責任誰屬。曼尼托巴省省長Heather Stefanson及總理杜魯多對車禍表示難過。
BREAKING: At least 10 people are dead after a serious crash between a semi-trailer truck & a Handi-Transit vehicle near the town of Carberry in southwestern Manitoba.— The Washington Press (@washpressorg) June 15, 2023
The responders included 14 medical crew, two helicopters and two planes from the STARS air ambulance service pic.twitter.com/jZqrSmS0AF