加拿大人赴美逗留規定收緊 加強檢查電子設備 律師建議持拋棄式手機入境

美加關係因關稅爭拗及「加拿大是美國第51州」主權威脅而緊繃之際，加拿大人赴美免簽證的規定也將收緊。從本月11日起，包括加拿大人在內的外國旅客赴美停留30日以上，須先向美國移民部門登記。新規定令美加關係雪上加霜。

加拿大政府最近更新前往美國的旅遊警示，指出4月11日起美國要求旅客如逗留超過30天，必須先向美國公民及移民服務局(USCIS)登記，而這要求適用於前往美國的加拿大人和其他外國人。這項新規定是美國移民政策大幅變化的一部分，旨在更緊密追蹤外國人於美國長期居留的情況。