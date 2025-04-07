加拿大人赴美逗留規定收緊 加強檢查電子設備 律師建議持拋棄式手機入境

美加關係因關稅爭拗及「加拿大是美國第51州」主權威脅而緊繃之際，加拿大人赴美免簽證的規定也將收緊。從本月11日起，包括加拿大人在內的外國旅客赴美停留30日以上，須先向美國移民部門登記。新規定令美加關係雪上加霜。
加拿大政府最近更新前往美國的旅遊警示，指出4月11日起美國要求旅客如逗留超過30天，必須先向美國公民及移民服務局(USCIS)登記，而這要求適用於前往美國的加拿大人和其他外國人。這項新規定是美國移民政策大幅變化的一部分，旨在更緊密追蹤外國人於美國長期居留的情況。
美加「反面」加拿大人化憤怒為行動
美加關係過去長期友好，兩國共享全球最長邊界，加拿大人赴美無需簽證或預先登記。特朗普政府這項新規定，對近來「嬲爆」美國的加拿大人來說，無疑是火上加油。自從特朗普對加拿大威脅加徵關稅、要求加拿大成為美國第51州之後，加拿大人紛紛將憤怒化為行動，除了提倡用「國貨」，赴美旅行人數也大減，許多人打消或取消赴美旅遊計劃。全球旅遊數據公司OAG Aviation調查顯示，今年3月預訂4月至9月期間從加拿大飛往美國的航班數量急跌；與去年3月預訂同期數量相比，平均大跌72%。
旅客赴美可能受到邊境人員審查
此外，近來美國海關愈來愈頻繁搜查入境美國旅客的電子設備或查看個人訊息，加拿大政府提醒國民，若前往美國「可能受到邊境巡邏人員審查」。
為何建議持拋棄式手機入境美國？
美國邊境官員現在有權檢查個人手機或手提電腦、監看社交媒體活動，甚至可以在未經旅客同意下，複製或提取旅客所攜帶電子設備中儲存的資料。對此，熟悉移民問題的律師建議前往美國的旅客，把個人常用手機留在家中，赴美旅行時改帶臨時手機或拋棄式手機(burner phone，又稱一次性手機)。
加拿大移民律師西格爾(Heather Segal)向加拿大廣播公司(CBC)表示，美國海關對於個人私隱的理解和做法，已有重大轉變，旅客更易受到入侵性搜查和資料收集。
想清楚「能容忍多大程度的私隱侵犯」
數碼私隱倡議組織、三藩市電子邊界基金會(Electronic Frontier Foundation)私隱訴訟主管施瓦茲(Adam Schwartz)指出，「美國海關人員想找的應是某人即將犯罪或違反入境簽證條款的證據，但他們何時選擇搜查某人，可能沒有任何理由。一旦對方開始翻找手機裡資料，就有可能採取進一步行動」。他建議，旅客抵達美國海關之前，想清楚自己「能夠容忍多大程度的私隱侵犯」。
拋棄式手機是指一種廉價的預先繳費手機，無需簽訂合約；它附帶一定數量的預付費通話分鐘數、簡訊或上網功能，設計目的是為了使用後丟棄。這種「用完即棄」的特性，對犯罪分子很有吸引力，一般人也可在需要緊急使用手機卻不打算長期持有時使用。