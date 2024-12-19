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國際
2024-12-19 13:20:00

加拿大伯伯第3次中樂透頭獎　秘訣「日日買」

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加拿大伯伯第3次中樂透頭獎　秘訣「日日買」

加拿大伯伯第3次中樂透頭獎　秘訣「日日買」

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加拿大一名伯伯近日又中了樂透頭獎，抱走1百萬加元頭獎（約538萬港元）獎金，讓人羨慕不已。神奇的是，他表示自己已中過3次頭獎，而秘訣是「日日買」。

今年第2次中頭獎

《加拿大電視公司新聞網》（CTV news）報導，大衛 （David Serkin）上個月購買LOTTO 6/49彩券，中了頭獎，日前現身領獎，抱走1百萬加元頭獎獎金，令人羨慕。更驚人的是，大衛是第3次中樂透頭獎，前2次分別是今年8個月以及12年前。

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報道指出，今年8月20日大衛透過LOTTO MAX樂透，贏得50萬加元（約269萬港元），而上月又中大獎，讓他和妻子感到不可思議。大衛透露，12年前他已中過一次樂透大獎，當時獎金是25萬加元。

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中獎後到夏威夷茂宜島旅行

一生中3次大獎，許多人都問他秘訣，大衛表示秘訣很簡單，就是「日日買」。他表示，這次中獎後，他要帶妻子去夏威夷茂宜島（Maui）度假，因為當年他們在那裡度蜜月。他們還計劃到加拿大東部的紐芬蘭以及美國黃石國家公園玩，「你必須讓你的妻子開心，幾十年來我一直在這樣做。」

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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