加拿大伯伯第3次中樂透頭獎　秘訣「日日買」

加拿大一名伯伯近日又中了樂透頭獎，抱走1百萬加元頭獎（約538萬港元）獎金，讓人羨慕不已。神奇的是，他表示自己已中過3次頭獎，而秘訣是「日日買」。

今年第2次中頭獎

《加拿大電視公司新聞網》（CTV news）報導，大衛 （David Serkin）上個月購買LOTTO 6/49彩券，中了頭獎，日前現身領獎，抱走1百萬加元頭獎獎金，令人羨慕。更驚人的是，大衛是第3次中樂透頭獎，前2次分別是今年8個月以及12年前。