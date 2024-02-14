加拿大列治文擬設毒品注射屋 白人女向反對華人高叫：滾回香港(有片)

加拿大溫哥華列治文區（Richmond）一直被視為香港移民聚集地區，有「小香港」之稱，當地議會近日計劃設立毒品注射屋，引發居民爭議，甚至在示威行動引發種族主義的問題。社交平台影片顯示，多位華人於周一晚上在市議會示威期間，一名白人女子與一名華裔中年男子對罵，期間叫對方滾回原居地、滾回香港。

列治文市議會此前的第一輪投票獲得多數議員支持，計劃在列治文醫院內開設毒品安全注射屋。市政府指，受監管的安全注射屋是為吸毒者提供一個安全的場所，讓他們可在合資格的衛生專業人員監督下服用藥物，並強調工作人員不會分發毒品，而是為他們提供成癮治療及康復服務。

不過當地民眾不滿設立毒品注射屋，影片顯示多位華人於周一晚上在市議會示威期間，一名白人金髮女子對現場反對毒品的民眾大聲叫罵，指責一名華裔中年男子說：「滾回你來的地方吧，你才是加拿大的問題所在！你不屬於這裡！滾回香港！」一名華裔中年男子反擊「你說甚麼?」女子即稱「我在這兒居住長大」，及後示威人士高叫「不要毒品」，女子再稱「你才是加拿大的問題所在，滾吧，你們全都腐敗了，毒品來自你們。」

影片在網上引發熱議，聯邦保守黨黨魁博勵治 (Pierre Poilievre) 貼出該段影片，稱反對毒品注射屋並譴責種族歧視的言論，也批評聯邦自由黨和新民主黨的聯合政府「向華人社區推銷毒品」。博勵治批評政府對毒品寬鬆的政策，導致更嚴重的公共安全隱憂。