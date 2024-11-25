加拿大動物園人為疏忽釀禍　2歲大猩猩被液壓門重擊頭部死亡

加拿大亞伯達省（Alberta）的「懷爾德研究所—卡加利動物園」（Wilder Institute-Calgary Zoo）近日發生動物死亡案。一隻年僅2歲的大猩猩，因「人為疏忽」，導致頭部被液壓門重擊而不幸死亡。

照護團隊誤觸錯誤的門致大猩猩被撞到

根據《CNN》與《每日郵報》，動物園方面20日發布調查結果指，2歲雌性西部低地大猩猩（Western lowland gorilla）「埃亞雷」（Eyare）的死亡，被確認為人為失誤造成的事故。

調查稱，當時「埃亞雷」在圍欄裡走來走去，跟其他大猩猩互動。正當照護團隊要把牠和其他同伴分開，以進行個體訓練時，誤觸錯誤的門導致「埃亞雷」被撞到，頭部重創。儘管獸醫團隊立刻採取急救措施，但「埃亞雷」仍傷重不治身亡。

卡加利動物園動物照護主任貝爾德（Colleen Baird）在記者會上表示，「這場悲劇給所有人帶來了十分沉重的打擊」。 「埃亞雷短暫但影響深遠的一生，為我們的社區帶來如此多的歡樂，所有人都將非常想念埃亞雷」，並承諾將採取預防措施，包括專業工作人員訓練和動物行為訓練，盡一切努力避免未來再發生類似事件。

貝爾德說，涉案工作人員已立即被調離崗位，須接受進一步培訓才能被重新分配到動物園的其他區域。園方也在重新評估柵門開關的位置。