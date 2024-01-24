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國際
2024-01-24 16:25:00

加拿大卑詩省有直升機墜毀山區　3死4重傷

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加拿大卑詩省有直升機墜毀山區，3死4重傷。(網上圖片)

加拿大卑詩省有直升機墜毀山區，3死4重傷。(網上圖片)

加拿大一架直升機周一(22 日)下午載客上山滑雪，途中發生意外墜毀於卑詩省 山區，造成 3 人死亡、4 人重傷，目前尚未釐清事故原因，當局並未公布傷亡 者身分。

皇家加拿大騎警指出，當天一共 3 架直升機載滑雪客上山滑雪，其中一架直升 機在下午 4 點 15 分左右發生事故，墜毀於卑詩省特雷斯(Terrace) 以西約 50 公 里山區，另外 2 架直升機緊急將 4 名生還者送醫，當局亦緊急出動 3 架救護飛 機和 5 輛地面救護車。

報道：直升機上雪山費用 5,000 至 92,000 美元。(網上圖片)

報道：直升機上雪山費用 5,000 至 92,000 美元。(網上圖片)

報道：直升機上雪山費用 5,000 至 92,000 美元

卑詩省省長 David Eby 在社交平台向罹難家屬致意，表達事故「令人心碎」。加 拿大幾星期前才發生滑雪直升機事故，一架直升機墜毀於卑詩省雷夫爾斯托克 (Revelstoke)導致機師罹難。事故中的滑雪行程公司 Northern Escape HeliSkiing 表示將全力配合警方和相關機構釐清墜機起因。

有報道指，直升機滑雪在卑詩省的冬季熱門活動，由直升機將滑雪客送至野雪 區的雪山高處，讓滑雪者不必費時費力冒險進入雪山地帶，費用在 5,000 至 92,000 美元。不過，直升機滑雪客最大的風險包括地形、難以察覺的裂縫和岩 石以及雪崩。

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